Cafe Birdy® ra mắt phiên bản giảm đường và hương Caramel Macchiato mới

Mới đây, Ajinomoto Việt Nam ra mắt Cà phê Birdy® phiên bản giảm đường và hương Caramel Macchiato mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cà phê tiện lợi, thơm ngon và tốt hơn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Bao bì mới của dòng sản phẩm Cà phê lon Birdy®

Trải nghiệm mới mẻ cùng vị Caramel Macchiato

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato là phiên bản mới nhất trong danh mục cà phê lon tiện lợi của Ajinomoto Việt Nam, mang đến giải pháp thưởng thức cà phê tiện lợi, tiết kiệm nhưng vẫn đậm đà như pha tại quán.

Sản phẩm nổi bật với sự hòa quyện tinh tế giữa cà phê tuyển chọn, sữa tươi béo mịn và hương caramel macchiato đặc trưng, tạo nên lớp cà phê đậm đà, sánh quyện cùng hương thơm dễ chịu. Với sự cân bằng giữa vị đậm đà và thơm béo nhẹ, sản phẩm nhanh chóng chiếm cảm tình của người tiêu dùng, đặc biệt là phái nữ.

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato mới là sự hòa quyện của cà phê tuyển chọn cùng hương vị caramel macchiato đặc trưng

Cà phê Birdy® hương Caramel Macchiato không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên muốn giữ tỉnh táo suốt ngày dài học tập, mà còn là giải pháp nhanh gọn cho nhân viên văn phòng, giúp tận hưởng trải nghiệm cà phê chuẩn quán ngay tại bàn làm việc mà không phải chờ đợi.

Lành mạnh hơn với phiên bản giảm đường

Hiểu được những mong muốn về một sản phẩm cà phê lon tiện lợi, vừa mang lại sự tỉnh táo, tập trung nhưng không chứa quá nhiều đường, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển và cho ra mắt phiên bản giảm đường mới của bộ đôi Cà phê đen Birdy® và Cà phê sữa Birdy®.

Cà phê sữa Birdy® phiên bản giảm đường* nhưng vẫn giữ trọn vị cà phê thuần Việt đậm đà

Phiên bản mới giúp người tiêu dùng vừa tận hưởng cà phê thơm ngon, vừa hạn chế lượng đường để duy trì lối sống lành mạnh. Bộ đôi sản phẩm Cà phê Birdy® là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị cà phê chuẩn Việt, phong cách pha chế hiện đại đặc trưng của Ajinomoto. Sản phẩm vừa giảm lượng đường, vừa giữ trọn vị cà phê thuần Việt đậm đà, giúp người dùng tỉnh táo suốt ngày dài.

Với hương vị đậm đà, đa dạng, dòng sản phẩm Cà phê Birdy® hứa hẹn đáp ứng được những kỳ vọng và mong đợi của khách hàng, từ đó góp phần hiện thực hóa mục đích tồn tại: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Sản phẩm Cà phê đen Birdy®, Cà phê sữa Birdy® và Cà phê Birdy®hương Caramel Macchiato hiện đang có mặt trên các cửa hàng tạp hóa, các chợ, siêu thị lớn trên toàn quốc. Khách hàng cũng có thể đặt mua sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Đồng hành cùng cộng đồng, từ dinh dưỡng đến môi trường

Không chỉ tập trung phát triển sản phẩm, Ajinomoto Việt Nam còn triển khai nhiều sáng kiến vì cộng đồng, nhằm góp phần cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho người dân.

Trong đó, dự án Bữa ăn học đường là sáng kiến nổi bật, được triển khai từ năm 2017 phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế. Dự án cung cấp Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục “Ba phút thay đổi nhận thức” và “Bếp ăn mẫu bán trú” cho hơn 4.400 trường tiểu học bán trú, mang lại lợi ích trực tiếp cho 1,5 triệu học sinh mỗi năm.

Quầy buffet rau không chỉ giúp các em bổ sung chất xơ, mà còn là cơ hội để rèn luyện ý thức và văn hóa ứng xử cho thế hệ tương lai

Đặc biệt, vừa qua Công ty đã triển khai mô hình “Quầy buffet rau” tại các trường để học sinh tự chọn món rau xanh trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em.

Một sáng kiến khác trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe khác chính là Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, do Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế thực hiện.

Trang chủ Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng

Chương trình đóng góp vào chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam thông qua xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé cùng nhiều công cụ chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe tiện lợi. Đến nay, chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em đã được triển khai trên khắp cả nước, với hơn 22 nghìn cán bộ y tế và hơn 1,8 triệu bà mẹ trên toàn quốc truy cập và sử dụng các nội dung của chương trình.

Được biết, Ajinomoto Việt Nam cũng đang triển khai nhiều sáng kiến đóng góp vào phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường, trong đó có dự án Khoai mì bền vững. Dự án đã giúp tăng năng suất khoai mì lên gần gấp đôi nhờ áp dụng giống mới và phương pháp, kĩ thuật canh tác tiên tiến. Dự án cũng góp phần giảm tác động đến môi trường tự nhiên, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững.

NHƯ AN