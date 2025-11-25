Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học Bình Dương sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho:

• Nghiên cứu sinh: Hồ Thiện Thông Minh

• Mã số NCS: 20930103 – Niên khóa: 2020–2023

• Đề tài: “Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh về công nghệ, năng lực tổ chức và môi trường kinh doanh đến kết quả kinh doanh – Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – Mã số: 9340101

• Thời gian: 7 giờ 30, thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2025

• Địa điểm: Phòng họp A2, lầu 2, Trường Đại học Bình Dương, số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.