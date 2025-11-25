Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

Thông tin kinh tế

Trường Đại học Bình Dương sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho:

• Nghiên cứu sinh: Hồ Thiện Thông Minh

• Mã số NCS: 20930103 – Niên khóa: 2020–2023

• Đề tài: “Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh về công nghệ, năng lực tổ chức và môi trường kinh doanh đến kết quả kinh doanh – Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – Mã số: 9340101

• Thời gian: 7 giờ 30, thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2025

• Địa điểm: Phòng họp A2, lầu 2, Trường Đại học Bình Dương, số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

