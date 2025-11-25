Động lực nâng chuẩn minh bạch và quản trị cho thị trường chứng khoán

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 18 năm Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Với tính chuyên nghiệp và thực tiễn cao, VLCA do HOSE, HNX, Báo Tài chính – Đầu tư và Dragon Capital Việt Nam đồng tổ chức, đóng vai trò cầu nối nâng cao sức mạnh nội tại của DN niêm yết, đồng thời củng cố niềm tin cho cộng đồng nhà đầu tư.

Các thành viên trong Hội đồng bình chọn, nhà tài trợ, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật tại Lễ trao giải cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2024

Hành trình mở rộng và vai trò chiến lược

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA), tiền thân là Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên, đã trở thành sự kiện thường niên uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam sau hơn một thập kỷ.

Ra mắt năm 2008, VLCA tập trung vào đánh giá mức độ minh bạch thông tin của DN niêm yết. Qua quá trình phát triển, ban tổ chức đã mở rộng phạm vi đánh giá để theo kịp chuẩn mực quốc tế và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 18 năm VLCA đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Hiện tại, VLCA gồm ba hạng mục chính: Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo Phát triển bền vững (SRA). Trong đó, SRA – do HOSE khởi xướng từ năm 2013 – đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất về phát triển bền vững tại Việt Nam.

Việc bổ sung hạng mục Quản trị Công ty vào năm 2014 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng quản trị chứ không chỉ dừng ở công bố thông tin. Đến năm 2018, Bộ tiêu chí đánh giá Quản trị Công ty Việt Nam (VCGS) được chính thức áp dụng dựa trên nguyên tắc OECD - tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, là nền tảng để các công ty triển khai quản trị công ty hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa và điều chỉnh phù hợp với pháp luật và thực tiễn trong nước.

VCGS không chỉ giúp chuẩn hóa chất lượng quản trị công ty mà còn đặt nền tảng để thị trường Việt Nam tiệm cận thông lệ tốt nhất trong khu vực ASEAN. Bộ tiêu chí này trở thành công cụ tham chiếu quan trọng, giúp DN niêm yết tự đánh giá khoảng cách quản trị của mình so với chuẩn mực tốt và xây dựng lộ trình cải thiện phù hợp. Qua đó, Quản trị công ty được nhìn nhận không chỉ như một danh hiệu mà là chiến lược nâng vị thế và tính minh bạch của toàn thị trường chứng khoán.

Thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình

Một trong những giá trị cốt lõi của VLCA là thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng báo cáo và công khai hóa thông tin theo chuẩn mực quốc tế. Việc minh bạch hóa thông tin tài chính, hoạt động quản trị và các rủi ro trọng yếu góp phần nâng mức độ tin cậy cho nhà đầu tư.

Hạng mục SRA cũng giúp lan tỏa tinh thần phát triển bền vững trong cộng đồng DN niêm yết. Việc công bố thông tin ESG bài bản giúp nhà đầu tư nhận diện rủi ro môi trường – xã hội, đánh giá chiến lược dài hạn và đưa ra quyết định đầu tư có trách nhiệm hơn. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng ưu tiên các thị trường minh bạch và bền vững, ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trở thành tiêu chí cạnh tranh mới của doanh nghiệp Việt.

Uy tín của VLCA được xây dựng trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa nhiều tổ chức có chuyên môn sâu: HOSE và HNX không chỉ vận hành thị trường mà còn đóng vai trò lan tỏa tri thức, thường xuyên phối hợp tổ chức hội thảo, diễn đàn về quản trị công ty, ESG và minh bạch thông tin. Các tổ chức chuyên môn, gồm Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước, IFC, Dragon Capital và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) bảo trợ nội dung và hỗ trợ kỹ thuật giúp VLCA theo kịp các chuẩn mực quốc tế. Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) giữ vai trò then chốt trong việc chuẩn hóa, cập nhật và cải tiến các tiêu chí VCGS, đảm bảo tính khách quan và hội nhập quốc tế của thẻ điểm Quản trị công ty. Ngoài ra, sự tham gia của Big 4 kiểm toán (Deloitte, EY, KPMG, PwC) giúp quy trình đánh giá độc lập, minh bạch và có độ tin cậy cao.

Sự đồng hành này tạo nên giá trị nổi bật cho VLCA: thúc đẩy Quản trị công ty trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao niềm tin của công chúng đầu tư vào thị trường. Trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, VLCA đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là dòng vốn dài hạn và có trách nhiệm. Giải thưởng không chỉ tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc mà còn góp phần nâng chuẩn thị trường, tạo môi trường đầu tư minh bạch, bền vững và hấp dẫn hơn.

NHUNG NGUYỄN