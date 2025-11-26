Saigon Co.op bán hàng trợ giá đồng hành cùng người dân miền Trung – Tây Nguyên

Trước ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11 vừa qua, với vai trò nhà bán lẻ chủ lực bình ổn thị trường, Saigon Co.op đã khẩn cấp kích hoạt gói trợ giá chuyên biệt kèm chương trình bán hàng không lợi nhuận, tập trung hỗ trợ người dân tại Khánh Hòa và Gia Lai (Bình Định cũ), nhằm duy trì nguồn cung, giữ ổn định giá bán và đồng hành cùng bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Cán bộ - Nhân viên Saigon Co.op chung tay quyên góp hướng về đồng bào

Chuẩn bị từ sớm – Giữ mạch cung ứng thông suốt

Ngay khi dự báo nguy cơ mưa lũ giữa tháng 11, Saigon Co.op kích hoạt chế độ “tình huống đặc biệt” với bốn giải pháp đồng thời: tăng tồn kho tại chỗ, huy động 800 điểm bán trở thành kho vệ tinh ứng cứu khẩn cấp, nâng công suất kho lưu trữ và tái bố trí lực lượng vận chuyển linh hoạt.

Co.opmart Tuy Hòa trở thành điểm tựa cho người dân trong giai đoạn khắc nghiệt

Nhờ chuẩn bị sớm, khi các tuyến Quốc lộ 1, 19, 25 bị chia cắt, hệ thống siêu thị vẫn duy trì nhịp bán hàng và cung ứng ổn định. Co.opmart Nha Trang, Tuy Hòa, Cam Ranh, An Nhơn, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột… và chuỗi Co.op Food tại Phú Yên liên tục được tiếp vận 24/7 từ TPHCM và các khu vực lân cận, giúp mỗi điểm bán duy trì đến 200% lượng hàng so với ngày thường, ngăn đứt gãy nguồn cung và sốt giá cục bộ. Chính nhờ vậy, hàng trăm nghìn suất hàng nhu yếu đã được khẩn cấp điều phối đến các cơ quan, đoàn thể trong những ngày đỉnh lũ, kịp thời tiếp sức cho bà con đang khẩn thiết mong chờ.

Không khí mua sắm khẩn trương tại Co.opamrt Nha Trang giữa thời điểm mưa lũ diễn biến khó lường

Đặc biệt, Co.opmart Nha Trang trở thành điểm cung ứng duy nhất còn hoạt động khi chợ truyền thống và nhiều siêu thị lân cận ở Tây Nha Trang buộc phải đóng cửa trong những ngày 19 đến 21-11 do nước dâng cao. Mỗi ngày siêu thị phục vụ hơn 10.000 lượt khách, toàn bộ nhân sự vận hành 100% công suất. Nỗ lực này được ghi nhận khi Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà trực tiếp đến thăm, động viên, đánh giá cao sự chủ động của tập thể Co.opmart Nha Trang.

Gói trợ giá đặc biệt – Hỗ trợ thực chất tái thiết đời sống

Bên cạnh nhiệm vụ giữ ổn định thị trường, Saigon Co.op triển khai gói trợ giá kèm bán hàng không lợi nhuận, ưu tiên các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi sau lũ tại miền Trung – Tây Nguyên. Các Co.opmart Tuy Hòa, An Nhơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… vận hành theo hai nguyên tắc: đảm bảo đủ hàng và bán hàng giá vốn, không lợi nhuận.

Khách hàng mua nước uống, mì gói và thực phẩm tiện dụng tại Co.opmart trong thời điểm địa phương phát cảnh báo ngập sâu

Theo đó, mặt hàng thực phẩm tươi sống: giảm 30 – 40%, thời gian kéo dài đến 30-11; tăng chuyến rau – củ từ TPHCM, đưa hải sản từ Cần Giờ và các vùng biển phía Nam ra miền Trung để giữ giá ổn định. Hóa phẩm vệ sinh: giảm đến 49,9%, kéo dài đến 03-12, phục vụ nhu cầu khử khuẩn, vệ sinh nhà cửa. Ngành hàng chăm sóc cá nhân: từ nay đến 03-12, các mặt hàng sữa tắm, dầu gội – xả, khăn giấy khô/ướt, giấy vệ sinh, băng vệ sinh… được áp dụng trợ giá bổ sung trên nền giá đã khuyến mãi, kết hợp ưu đãi “đa tầng” như mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1, cùng các combo tiện lợi: nước giặt – xả, nước lau sàn – nước rửa chén, gel tẩy bồn cầu – nước lau bếp… nhằm giúp người dân tái thiết sinh hoạt trong điều kiện an toàn, vệ sinh, đồng thời tiết kiệm đến 52%.

Đồ gia dụng: giảm đến 50% kéo dài đến 03-12, hỗ trợ người dân thay thế vật dụng hư hỏng. Dụng cụ học tập: giảm đến 35% đến 03-12, hỗ trợ học sinh sớm trở lại trường. Các mặt hàng chăn – gối – mền – giày dép: được trợ giá xuyên suốt đến ngày 23-12, đáp ứng đúng nhu cầu cho mùa mưa lạnh miền Trung, trong đó nhiều combo thiết thực cho gia đình chỉ từ 109.000đ như: bộ 2 gối – mùng – mền giảm 44%; gối – mền giảm 55%; và gối – mùng – mền giảm đến 62%...

Trên toàn hệ thống, Saigon Co.op tăng mạnh thu mua từ Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, vận hành mô hình “luân phiên nhanh” để rút ngắn thời gian đưa hàng lên kệ, giữ giá ổn định, hạn chế tác động từ thị trường tự do.

Co.opmart Quy Nhơn và Co.opmart An Nhơn tiếp tục đưa phần quà hỗ trợ Co.op Cares lan tỏa đến với bà con tại Gia Lai (Bình Định cũ)

Tinh thần “một nhà” - Khẳng định vai trò “điểm tựa” cộng đồng

Tại vùng tâm lũ, các Co.opmart và Co.op Food được trưng dụng làm “trạm an sinh” cung cấp nơi trú tạm, nước uống, điện và hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Hơn 15.000 cán bộ nhân viên đồng loạt tham gia quyên góp theo lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc. Gói cứu trợ Co.op Cares đã tiếp cận hơn 1.000 hộ dân tại Gia Lai (Bình Định cũ), Thừa Thiên – Huế, Tam Kỳ, Đà Nẵng… và tiếp tục đến với các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy khi các siêu thị chủ động chi viện nhân sự lẫn hàng hóa, cán bộ – nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm hỗ trợ điểm bán vùng phong tỏa. Lãnh đạo Saigon Co.op cũng đã đến từng điểm bị ảnh hưởng để động viên và khen thưởng các tập thể bám trụ trong điều kiện khắc nghiệt.

Từ sự chủ động và năng lực ứng phó toàn diện, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò điểm tựa cộng đồng, giữ mạch cung ứng trong mọi tình huống, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái – đúng với định vị “Siêu thị Việt vì người Việt” suốt hơn ba thập niên qua.

MINH XUÂN