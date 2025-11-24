AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai

Với vai trò nhà bán lẻ, AEON nỗ lực tạo ra các tác động tích cực bền vững lên môi trường thông qua 3 hướng tiếp cận chiến lược: thúc đẩy tiêu dùng bền vững, chuyển đổi mô hình bán lẻ xanh và đầu tư vào giáo dục thế hệ tiêu dùng tương lai.

Dự AEON Cheers Club giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm quầy thu ngân, thảo luận nhóm, sáng tạo và thuyết trình

AEON Việt Nam đầu tư giáo dục bền vững

Xác định thế hệ trẻ là lực lượng tiêu dùng kế tiếp, giữ vai trò then chốt trong hành trình kiến tạo lối sống bền vững của xã hội, AEON Việt Nam đã xây dựng một chiến lược giáo dục toàn diện từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông. Mục tiêu cốt lõi là trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi, tạo ra thay đổi tích cực, định hình một xã hội bền vững hơn.

Chiến lược này cho phép AEON đồng hành cùng thế hệ trẻ từ những bước đầu hình thành nhận thức nền tảng về môi trường, cung cấp cơ hội trải nghiệm thực tế các hoạt động bền vững ngay tại cộng đồng và chuỗi bán lẻ AEON.

Giáo dục bền vững ở Tiểu học - Gieo những hạt giống đầu tiên thông qua Cheers Club

Năm 2024 là năm đầu tiên AEON thử nghiệm dự án Cheers Club, một chương trình giới thiệu cho học sinh về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc thông qua môi trường học tập thực tế ngay tại siêu thị. Qua đó, giúp các em kết nối nhận thức, hành vi và thói quen ngay từ khi còn nhỏ.

Đến năm 2025, chương trình được nhân rộng cả 3 miền tại Long Biên, Tân Phú và Huế, với tổng số học sinh tham gia sau 2 năm tăng gấp 4 lần so với năm đầu thử nghiệm.

Mở rộng cơ hội trải nghiệm thực tế

AEON tiếp nối mở rộng giáo dục bền vững ở cấp Trung học cơ sở thông qua các trải nghiệm thực tế về môi trường, trong đó tiêu biểu là hoạt động trồng cây, góp phần tạo thêm mảng xanh cho môi trường sống của địa phương; tăng cường sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên.

Hoạt động trồng cây truyền thống của AEON Việt Nam trước mỗi dịp khai trương trung tâm thương mại cùng học sinh

Hơn 10 năm qua, AEON Việt Nam đã cùng học sinh, người dân địa phương và các bên liên quan trồng hơn 114.000 cây xanh trên toàn quốc (tính đến tháng 11-2025).

Những “công dân toàn cầu có tư duy bền vững”

AEON tiếp tục nâng tầm giáo dục bền vững thông qua chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ châu Á”, với sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước nhằm cung cấp một môi trường học tập đa văn hóa độc đáo. Nhờ đó, các em có cơ hội hình thành và phát triển tư duy lãnh đạo toàn cầu thông qua việc rèn luyện các kỹ năng then chốt như lắng nghe, thấu hiểu và kết nối các nền văn hóa khác biệt.

AEON Việt Nam phối hợp cùng Quỹ AEON 1% và các đối tác triển khai chương trình Nhà lãnh đạo trẻ châu Á

Từ năm 2011 đến nay, với sự ảnh hưởng tích cực và giá trị mà chương trình mang tới cho các học sinh, đã có 190 học sinh Việt Nam được tuyển chọn tham gia.

Cam kết tạo tác động bền vững cho hôm nay và thế hệ mai sau AEON Việt Nam theo đuổi chiến lược “Tạo tác động tích cực cho Môi trường” thông qua 2 hướng song hành: Thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong hiện tại thông qua các sáng kiến như chương trình “Ngày không túi ni lông” và “Green Line”, và tập trung vào giáo dục thế hệ tiêu dùng bền vững trong tương lai. AEON Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược tác động song hành, góp phần vào việc thay đổi hành vi và xây dựng nền tảng tư duy vững chắc cho thế hệ kế tiếp, đồng thời vừa thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong hiện tại, vừa nuôi dưỡng thế hệ tiêu dùng có trách nhiệm trong tương lai.

THANH NGÂN