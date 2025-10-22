Cần chủng ngừa đầy đủ để phòng bệnh do não mô cầu xâm lấn

Trước nguy cơ gia tăng các ca bệnh não mô cầu xâm lấn tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên – đối tượng có tỷ lệ mang vi khuẩn cao nhưng không triệu chứng, Hội Y học Dự phòng Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm cập nhật tình hình dịch tễ, thúc đẩy chiến lược dự phòng chủ động. Hội thảo có sự đồng hành của GSK Việt Nam.

PGS.TS.BS. Trần Đắc Phu, Phó chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo

PGS.TS.BS. Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: “Bệnh do não mô cầu xâm lấn vẫn còn là gánh nặng của y tế cộng đồng toàn cầu. Những trường hợp sống sót thường để lại những di chứng suốt đời. Dựa trên số liệu từ phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm theo TT 54/2015/TT-BYT, từ 7-2016 đến 9-2025, bệnh não mô cầu đang tăng đáng kể. Tính từ đầu năm đến 15-9-2025, cả nước đã ghi nhận 38 ca nhiễm não mô cầu, trong đó miền Bắc ghi nhận tăng 45% và khu vực phía Nam ghi nhận tăng 83% so với cả năm 2024”.

PGS.TS.BS. Trần Đắc Phu, Phó Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam nhận định, để phòng ngừa được bệnh do não mô cầu toàn diện hơn, cần phải chủng ngừa đầy đủ các nhóm huyết thanh thường gây bệnh não mô cầu. Bác sĩ Phu cũng đưa ra khuyến cáo dự phòng chủ động não mô cầu bằng vắc xin cho mọi độ tuổi, đặc biệt nhóm thanh thiếu niên là rất cần thiết.

HOÀI DƯƠNG