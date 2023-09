Cảnh giác với người lạ gọi điện kích hoạt dùm định danh điện tử mức 2

Ngày 13-9, Công an các quận huyện và TP Thủ Đức (TPHCM) đã phát đi thông báo cảnh báo về việc người “lạ” gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID hay cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, giấy tờ khác,... để kích hoạt dùm.

Theo đó, hiện nay lực lượng Công an xã, phường, thị trấn ở TPHCM và nhiều tỉnh thành đang tiến hành vận động người dân làm định danh điện tử mức 2 trên phạm vi toàn quốc. Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã lợi dụng cơ hội gọi cho người dân.

Những người này tự xưng là công an mời người dân làm định danh. Tuy nhiên, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các “app lạ” trên điện thoại có thể gây ảnh hưởng đến bảo mật thông tin của công dân.

Nhằm ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra, công an khuyến cáo người dân là công an chỉ vận động công dân đến trụ sở Công an xã phường thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2; chỉ có 1 app duy nhất là ứng dụng VneID để kích hoạt định danh điện tử mức 2; việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay.

Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID, hay cung cấp thông tin cá nhân như cccd, giấy tờ khác,... để kích hoạt dùm mà không cần đến công an thì đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần cảnh giác không cung cấp cho các đối tượng này.

Công an đề nghị người dân ai chưa làm định danh mức 2 thì đến Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để thực hiện.