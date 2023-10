Cắt dây… buộc mình

Ngày 11-10, UBND tỉnh Long An tổ chức hội thảo “Thực trạng, nhu cầu, mục tiêu, định hướng, giải pháp đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”. Đây nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Long An giai đoạn 2023-2025.