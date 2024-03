Câu chuyện truyền cảm hứng về cô gái gen Z và con vịt

Nguyễn Thùy Trang – cô gái quê Vĩnh Long – chủ kênh YouTube Sâu Tivi với gần 660 ngàn lượt theo dõi là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nằm trong dự án chuỗi phim ngắn She Creates Change - Những cô gái thay đổi thế giới được giới thiệu nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8-3.

Đây là dự án do Room to Read hợp tác với Warner Bros. Discovery thực hiện nhằm thúc đẩy các nỗ lực xây dựng bình đẳng giới, thông qua sáu câu chuyện đầy cảm hứng về các bạn nữ sinh trong Chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh của Room to Read tại châu Á và châu Phi.

Đội ngũ sáng tạo đứng phía sau dự án này gồm Nexus Studio, đạo diễn Martha Adams – cô từng nhận giải Emmy với bộ phim tài liệu Girl Rising (Những cô gái trỗi dậy).

Hình ảnh của Trang và người bạn vịt dễ thương trong những thước phim được thực hiện - Ảnh: Room to read

Câu chuyện của Nguyễn Thùy Trang được đội ngũ sản xuất lựa chọn là điển hình tại Việt Nam. Trang, sinh ra tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long là cựu nữ sinh Room to Read, lớn lên trong một gia đình làm nông nhiều khó khăn, với mong ước có thể hỗ trợ cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Năm lớp 11, Trang đã mày mò trên chiếc điện thoại cũ anh trai để lại khi đi làm xa, sáng tạo nên rất nhiều video hài hước và giàu tình cảm. Đặc biệt, có một nhân vật xuất hiện xuyên suốt trong các video của cô chính là chú vịt bạn thân có tên Bim Bim. Nội dung chính của cô thường là về những món ăn mới và lạ mang đậm chất miền Tây hay những cuộc trải nghiệm kỳ thú về cuộc sống miền Tây.

Tham gia YouTube bắt đầu từ ngày 29-12-2018, hiện kênh của Trang đã có gần 660 ngàn lượt người theo dõi, 1.377 video đã đăng tải và thu hút hơn 180 triệu lượt xem.

Sáu phim ngắn sẽ được công chiếu lần lượt vào lúc 20 giờ thứ Sáu - ngày 8-3, 15-3, 22-3 trên kênh Discovery ASIA.

Room to read được thành lập vào năm 2000 với sứ mệnh Thế giới thay đổi khi trẻ em được đến trường. Dự án hướng đến mục tiêu một thế giới không còn nạn mù chữ và bất bình đẳng giới. Room to Read đã hỗ trợ hơn 39 triệu trẻ em ở 23 quốc gia tại hơn 182.000 cộng đồng, đồng thời hỗ trợ thêm các giải pháp từ xa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập bên ngoài lớp học của học sinh. Room to Read đặt mục tiêu hỗ trợ 40 triệu trẻ em đến năm 2025. Tại Việt Nam Room to Read đã hoạt động tại 46 tỉnh thành trên cả nước và hỗ trợ cho hơn 2 triệu trẻ em.

HẢI DUY