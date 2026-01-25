Chăm lo tết cho học sinh mồ côi, khuyết tật

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM Nguyễn Thị Bích Ngọc trao học bổng cho học sinh. Ảnh: TIỂU TÂN

Trong chương trình, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM và các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao học bổng cho 400 em tại 44 xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong đó, các em học sinh cấp tiểu học nhận 1 triệu đồng/suất, học sinh THCS 1,2 triệu đồng/suất, học sinh THPT 1,5 triệu đồng/suất, sinh viên đại học - cao đẳng 2 triệu đồng/suất.

Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM còn phối hợp đơn vị tài trợ trao 15 xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các em cũng được nhận thêm một phần quà Tết Bính Ngọ và tiền lì xì 500.000 đồng/em. Tổng trị giá học bổng, quà tặng trên 800 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao học bổng cho học sinh. Ảnh: TIỂU TÂN

Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: TIỂU TÂN

Ban tổ chức trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TIỂU TÂN

Em Nguyễn Hoàng Thành Công (sinh viên, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) thay mặt các em học sinh - sinh viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Hội và các đơn vị, nhà hảo tâm. Chính những sự đồng hành kịp thời của Hội, của các cô chú đã tạo cho các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM, chia sẻ: “Hội tri ân những tấm lòng vàng của các đơn vị, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện tốt Chương trình trao học bổng “Vì tương lai học sinh khuyết tật, mồ côi”, trao quà tết, tiếp sức các em đến trường, góp phần thực hiện quyền được học hành và hạn chế tình trạng bỏ học".

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu

TIỂU TÂN