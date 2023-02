ChatGPT Plus bán tại Việt Nam giá 20 USD/tháng

Ứng dụng ChatGPT của Công ty OpenAI (có trụ sở tại Mỹ) vừa thông báo chính thức hỗ trợ gói Plus cho người dùng tại Việt Nam.

Cụ thể, OpenAI vừa cập nhật ChatGPT, trong đó bản Plus sẽ tính phí và cung cấp một số cải tiến để truy cập dịch vụ vào giờ cao điểm không bị nghẽn, khả năng phản hồi nhanh hơn, ưu tiên sử dụng các tính năng mới… Thông báo ghi rõ: ChatGPT Plus đã có mặt tại Việt Nam với giá 20 USD/tháng. Đi kèm với đó là các lợi ích: được ưu tiên quyền sử dụng khi hệ thống nhận lượng truy cập lớn, thời gian phản hồi các câu hỏi nhanh hơn, trải nghiệm các tính năng mới và người dùng có thể thanh toán ChatGPT Plus, không sử dụng dịch vụ VPN…, thanh toán bằng các loại thẻ ghi nợ quốc tế cùng với địa chỉ, số điện thoại Việt Nam.

Tuy nhiên thực tế tại Việt Nam, khi khách hàng thử đăng ký gói ChatGPT Plus đã gặp trở ngại vì OpenAI dùng cổng thanh toán Stripe, cổng thanh toán này chưa được hỗ trợ tại Việt Nam… Hiện, với những người có nhu cầu dùng ChatGPT, các cách phổ biến là thuê số điện thoại nước ngoài để đăng ký hoặc mua tài khoản được tạo sẵn. Ngoài ra, ChatGPT không giới hạn thiết bị nên nhiều người dùng sử dụng chung tài khoản được cộng đồng chia sẻ trong thời gian gần đây.