LĐLĐ TPHCM chăm lo nữ đoàn viên dịp 8-3

Sáng 8-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Giữ gìn gia đình hạnh phúc - Giá trị cốt lõi của phụ nữ thời đại mới” tại phường Vũng Tàu, thu hút hơn 300 nữ đoàn viên, người lao động tham dự.

Tham dự có các đồng chí: Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các nữ đoàn viên, người lao động được giao lưu và nhận quà kỷ niệm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Luật gia Nguyễn Phan Bảo Khuyên (Trung tâm Tư vấn pháp luật, LĐLĐ TPHCM) chia sẻ nhiều nội dung thiết thực về các biện pháp giữ gìn hạnh phúc gia đình trong bối cảnh xã hội hiện đại; phổ biến một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, giải đáp các thắc mắc liên quan đời sống gia đình của nữ đoàn viên, người lao động.

Hơn 300 nữ đoàn viên, người lao động tham dự hội nghị

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thái Thu Xương gửi lời chúc mừng đến các nữ đoàn viên, người lao động nhân dịp 8-3.

Theo đồng chí, ngày 8-3 không chỉ là dịp để phụ nữ nhận lời chúc và sự quan tâm của xã hội, mà còn là dịp để nhìn lại vai trò, bản lĩnh của mình trong gia đình và xã hội.

“Khi người phụ nữ được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển, họ sẽ cống hiến nhiều hơn, vừa làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ, vừa là lao động giỏi, nhà quản lý tài năng”, đồng chí nhấn mạnh.

Nữ đoàn viên được các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ khám và phát thuốc miễn phí

Theo đồng chí Thái Thu Xương, thời gian qua, các phong trào như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc” do Công đoàn phát động đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều nữ cán bộ ưu tú, giới thiệu cho Đảng.

Thời gian tới, LĐLĐ TPHCM tiếp tục triển khai các chương trình chăm lo đoàn viên theo phương châm hướng về cơ sở; tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng mềm; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần bảo đảm quyền lợi và nâng cao đời sống cho lao động nữ.

Cùng ngày, Tổ công tác quản lý địa bàn số 5 (LĐLĐ TPHCM) phối hợp Bệnh viện Từ Dũ tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 300 nữ đoàn viên, công nhân lao động và 100 trẻ em là con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Người tham gia còn được nhận quà và hỗ trợ tiền mặt 150.000 đồng nhân dịp 8-3. Ngoài ra, LĐLĐ TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM trao tặng 600 áo dài cho nữ đoàn viên, công nhân lao động tại khu vực phía Đông TPHCM.

NGUYỄN NAM