Chuyện của những người yêu biển

Sau hơn 3 năm thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Biển xanh Vũng Tàu thu hút gần 600 thành viên tham gia. Họ là nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên… đã cùng nhân lên nhiều điều tử tế với biển, với đại dương.

“Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

Như đã hẹn, 6 giờ sáng chủ nhật, các thành viên CLB Biển xanh Vũng Tàu sẽ thu gom rác tại các bãi biển ở Vũng Tàu, nhưng từ 5 giờ 45 phút, anh Tạ Văn Trường, Chủ nhiệm CLB, đã có mặt ở khu vực bãi biển Paradise chuẩn bị bao tay, kẹp gắp rác, bao đựng rác cho mọi người.

Là nhân viên Bảo hiểm Bảo Minh, nhưng hàng tuần, anh đều dành thời gian đi khảo sát các khu vực biển còn nhiều rác để tổ chức cho CLB thu gom vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Buổi thu gom rác nào, người ta cũng thấy anh lăn xả cào rác, nhặt rác, bưng bê từng bao rác nặng từ dưới biển lên trên bờ, tập trung vào một khu vực… Gần như khu vực biển nào ở Vũng Tàu cũng có dấu chân anh.

Ngoài việc kết nối các thành viên trong CLB, anh Trường còn kêu gọi các doanh nghiệp tham gia, nhờ đơn vị thu gom rác, Công ty VESCO, hỗ trợ thu gom và vận chuyển về khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Không chỉ bỏ thời gian, công sức, anh Trường còn sẵn sàng bỏ tiền túi mua dụng cụ cho các buổi thu gom rác. Nhiều người bảo anh “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nhưng với anh, sự xông xáo, nhiệt tình trong công tác bảo vệ môi trường là hạnh phúc. Anh chỉ muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho Vũng Tàu bằng việc làm cho môi trường biển ngày càng sạch đẹp hơn.

Chị Phạm Thị Hảo, Giám đốc Công ty CP Nhà Sạch Vũng Tàu, cuối tuần nào cũng dành thời gian cùng nhân viên tham gia CLB Biển xanh Vũng Tàu đi nhặt rác, làm sạch bãi biển. Tôi hỏi: “Cuối tuần sao chị không dành thời gian đi chơi, du lịch, nghỉ dưỡng, lại chọn nhặt rác?”. Chị Hảo cười tươi: Tôi bỏ ra nhiều thứ như thời gian, tiền bạc và công sức, nhưng điều tôi nhận được còn lớn hơn rất nhiều. Đó là được tận hưởng những ngày cuối tuần ở vùng biển xinh đẹp này, được chung tay với mọi người bảo vệ đại dương, bảo vệ nơi tôi sống.

Một gia đình ở Vũng Tàu cùng tham gia CLB Biển xanh Vũng Tàu để bảo vệ môi trường﻿

Nhiều buổi nhặt rác còn có sự xuất hiện thường xuyên của mẹ con chị Vũ Thị Thúy (15A Chu Mạnh Trinh, phường Tam Thắng, TPHCM) và con trai Nguyễn Thiện Lâm. Thay vì dành thời gian ngủ nướng sau một tuần làm việc, học tập, đi cà phê với bạn bè, du lịch đây đó, mẹ con chị Thúy lại thức dậy từ rất sớm để đi nhặt rác. “Trước đây, khi đạp xe, tắm biển, tôi thấy bãi tắm rất nhiều rác. Lúc đó, tôi đã huy động những người đi tắm biển cùng thu gom rác. Tôi mong muốn giáo dục con ý thức bảo vệ môi trường từ sớm. Hiện nay, cháu rất hào hứng với công việc ý nghĩa này”, chị Thúy chia sẻ.

Lan tỏa những điều tử tế

Theo lịch 6 giờ có mặt ở bãi biển Vũng Tàu, nhưng cán bộ - công nhân viên - người lao động Công ty TNHH Bao bì và giấy Kraft châu Á - KOA (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3) đã thức dậy trước 5 giờ, đến bãi biển nhặt rác. Đều đặn như thế, gần 3 năm qua, KOA tổ chức cả trăm chuyến xe, đưa khoảng 4.000 lượt người lao động đến với các bãi biển của Vũng Tàu như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Thủy Tiên, Bãi Chí Linh, Trại Nhái… để làm sạch bãi biển. Theo lãnh đạo Công ty KOA: Tình yêu môi trường, tình yêu biển và yêu nơi nhà máy đóng chân đã thôi thúc chúng tôi cùng bảo vệ môi trường.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, hơn 60 cán bộ - công nhân viên - người lao động cảng Baria Serece, KCN Phú Mỹ 1 cùng các thành viên của CLB Biển xanh Vũng Tàu tích cực dọn rác đại dương tại biển Bãi Trước. Ông Fabio Sandrino, Tổng Giám đốc cảng Baria Serece, KCN Phú Mỹ 1, thông tin: “Việc tham gia các hoạt động làm sạch biển là cách thiết thực để doanh nghiệp chúng tôi thể hiện cam kết trong số rất nhiều. Chúng tôi hiểu rằng việc phát triển ngành cảng biển không thể tách rời trách nhiệm với môi trường biển”.

Tuy phải thức dậy từ sớm, phải làm việc rất nặng nhọc, vất vả, hôi thối… mà không có lương, không có thu nhập, nhưng nhiều người còn đóng góp thêm cho hoạt động của CLB. Người góp giỏ, người chế xe vận chuyển, người mang đến bao tay, người cung cấp dây an toàn cho các thành viên gom rác trên các vách đá, triền núi sát biển mũi Nghinh Phong. Sau gần 3 năm, dấu chân của các tình nguyện viên CLB Biển xanh ghi dấu khắp các bãi biển của Vũng Tàu. Nơi nào họ đi qua biển lại xanh hơn.

Theo lãnh đạo phường Vũng Tàu (TPHCM), hiện có nhiều CLB, đội nhóm bảo vệ môi trường nhưng không duy trì thường xuyên. Biển xanh Vũng Tàu là CLB đầu tiên hoạt động liên tục, thu hút ngày càng đông thành viên tham gia. Hoạt động của CLB đã góp phần thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường biển Vũng Tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

