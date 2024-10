Chị đẹp Đạp gió 2024 chào sân, Bán kết Cảm hứng Hò Dô 2024, 73 thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

30 "bông hoa" tham gia Chị đẹp Đạp gió 2024

Với chủ đề Unique Power - Độc bản, 30 chị đẹp đối mặt với thử thách trình diễn solo trên sân khấu ra mắt. 3 Chị đẹp nhận vai trò đội trưởng đầu tiên gồm có Tóc Tiên, Ngọc Phước và Ca nương Kiều Anh.

Trên sân khấu solo, Tóc Tiên mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác và đậm chất người phụ nữ Việt Nam qua tiết mục Liên khúc Bèo dạt mây trôi - Bài ca đất phương Nam - Em trong mắt tôi - Hello Việt Nam. Màn trình diễn biến hóa liên tục khiến các chị đẹp phải đứng dậy hò reo.

Phạm Quỳnh Anh thể hiện liên tục 7 ca khúc hit trong sự nghiệp âm nhạc của cô: Medley Thất tình - Càng xa càng nhớ, Yêu làm chi, Người dưng ngược lối, Mỗi thứ em thêm vào tình yêu, Tất cả sẽ thay em, Tình yêu cao thượng 2, Hạnh phúc mới.

Ca nương Kiều Anh trình diễn ca khúc Trách trăng tàn lồng ghép hát ả đào. Mie mang đến ca khúc Mặt trời của em. Hoàng Yến Chibi chơi đàn nhị, kết hợp âm nhạc mang màu sắc dân gian và hiện đại trong tiết mục Duyệt. Thu Ngọc mang đến giai điệu quen thuộc qua hit Áo dài ơi. Tuimi đem đến ca khúc How to love you.

Tóc Tiên hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam 3 miền trong liên khúc

Ca nương Kiều Anh

Trong tập 1, còn có 6 tiết mục của Ngọc Ánh, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Thiều Bảo Trâm, Maitinhvi, Ngọc Thanh Tâm.

Trong 2 đêm 25 và 26-10, Bán kết cuộc thi Cảm hứng Hò Dô 2024 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (quận 1, TPHCM) thu hút nhiều tài năng âm nhạc trẻ. Đặc biệt, sự kiện có Erik và Amee tham gia trình diễn với vai trò ngôi sao truyền cảm hứng.

Erik, Amee tiếp lửa đam mê cho các tài năng trẻ tại Bán kết Cảm hứng Hò Dô 2024

Cảm hứng Hò Dô 2024 thuộc khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM – Hozo 2024 (Hò dô). Chuỗi sự kiện Cảm hứng Hò Dô 2024 không chỉ là màn tranh tài của các tài năng trẻ, mà còn là dịp tôn vinh âm nhạc Việt, khơi dậy niềm cảm hứng cho thế hệ mới. Sau 2 đêm thi bán kết, chương trình có 7.800 lượt khán giả tham gia.

Cảm hứng Hò Dô 2024 với thông điệp "Power of Youth - Bùng năng lượng tuổi trẻ", tiếp tục sứ mệnh ươm mầm và nâng đỡ các tài năng trẻ của âm nhạc Việt Nam. Cuộc thi là cầu nối giúp các nghệ sĩ trẻ đến gần hơn khán giả đại chúng.

Sau 2 đêm bán kết, 5 gương mặt xuất sắc sẽ bước vào vòng Chung kết kết hợp cùng Trẻ concert, diễn ra vào tối 24-11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM). Các nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục chinh phục khán giả và hội đồng giám khảo để giành lấy cơ hội biểu diễn tại HOZO Super Fest 2024 (diễn ra ngày 13, 14 và 15-12).

Đêm thi Trang phục Văn hoá Dân tộc thuộc khuôn khổ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 diễn ra tối 26-10 tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) mang đến 73 thiết kế lấy cảm hứng từ văn hoá, dân tộc, con người Việt Nam.

Trang phục "Nam Hải Ngọc Lân" do Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân trình diễn

Đêm thi Trang phục Văn hóa Dân tộc quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu cùng 60 thí sinh đến từ các tỉnh, thành trình diễn.

73 bộ trang phục mang đến bữa tiệc thị giác đầy sắc màu, phản ánh sống động văn hóa, đời sống và hình ảnh con người khắp các tỉnh, thành.

Với sự hỗ trợ từ 3 bộ đôi mentors (người hỗ trợ) NTK Vũ Việt Hà - NTK Văn Thành Công, NTK Phạm Sĩ Toàn – NTK Huỳnh Bảo Toàn, NTK Nguyễn Minh Công - NTK Tín Thái, các NTK trẻ đã tạo ra các trang phục được đầu tư tỉ mỉ, từ chi tiết đính kết tinh tế đến kích thước hoành tráng, cấu trúc biến hóa đa dạng.

Một số bộ trang phục khiến khán giả ấn tượng như trang phục Nam Hải Ngọc Lân do Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân trình diễn; Ngưu Lang do Á hậu Bùi Khánh Linh trình diễn... Ngoài ra, những thiết kế lấy cảm hứng từ đêm trung thu, chiếc đèn ông sao, câu chuyện dân gian "Ăn khế trả vàng"… gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Kết quả phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc sẽ được công bố trong đêm Chung kết 28-12. Thiết kế chiến thắng sẽ đồng hành cùng Hoa hậu Quốc gia Việt Nam đến với Hoa Hậu Quốc Tế - Miss International 2025.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh

Á hậu Bùi Khánh Linh

Á hậu Ngọc Hằng

Á hậu Phương Anh

