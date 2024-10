Chi Pu ra mắt EP đầu tiên trong sự nghiệp 7 năm ca hát

Theo đó, sau khi mở rộng hoạt động nghệ thuật ra quốc tế, với những kinh nghiệm từ lần phát hành Finding You, Chi Pu đã có sự nâng cấp cả về âm nhạc lẫn hình ảnh để ra mắt một sản phẩm hoàn thiện hơn là EP Flexible - EP đầu tiên trong sự nghiệp 7 năm ca hát của Chi Pu. Vẫn là những dòng nhạc quen thuộc như Pop, Dance, R&B giúp màu nhạc của EP khá nhẹ nhàng.

Chi Pu cho biết dự án đã 3 lần hoãn vì những sự kiện bất khả kháng. Cô hy vọng khán giả sẽ thích màu sắc âm nhạc mới mẻ lần này.

Cả 3 ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh là Modern Medusa,Waste Time, Drive Slow trong EP đều được sáng tác và sản xuất bởi RYCE Entertainment, công ty quản lý của Chi Pu tại Trung Quốc.

Ê-kip làm nên Flexible gồm những cái tên nổi bật: Daryl K (một thành viên của Team Wang, đồng hành cùng ngôi sao Jackson Wang trong nhiều dự án lớn), Pink Slip (producer - nhạc sĩ với hơn 1 tỷ lượt stream trên Spotify), các nhạc sĩ Rachael Chevlin, Jesse Bluu...

Modern Medusa là ca khúc được chú ý nhất EP, lấy cảm hứng từ nhân vật Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Ca khúc kết hợp nhịp điệu có chút retro với nhạc pop-dance hiện đại, tạo nên một bản nhạc bắt tai, mới lạ.

Những nét mới về thông điệp và hình ảnh trong EP Flexible cũng phản ánh một phiên bản mới của Chi Pu trên hành trình nghệ thuật: nội lực, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới khi vươn ra bên ngoài.

Chi Pu hiện đang là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam hoạt động tại Trung Quốc một cách bài bản, có công ty quản lý chuyên nghiệp tại cả hai nước.

Chi Pu chia sẻ: “Việc biểu diễn với tư cách nghệ sĩ Việt cho các khán giả nước bạn là một vinh dự lớn nhưng sẽ càng vinh dự hơn khi tôi có thể chinh phục họ bằng tác phẩm của mình. Tôi đã và sẽ luôn làm việc thật chăm chỉ để tạo ra những thành quả mà mình có thể tự hào nói rằng nó đến từ một nghệ sĩ Việt Nam”.

Chi Pu debut vai trò ca sĩ chuyên nghiệp vào tháng 10-2017. Đến nay, cô đã phát hành hơn 20 đĩa đơn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từ hôm nay, Talk to me, Đóa hoa Hồng, Mời anh vào team em, Anh ơi ở lại, Cung đàn vỡ đôi, Finding you... Năm 2023, Chi Pu nhận lời mời tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc và có mặt trong đội hình 11 nghệ sĩ chiến thắng, thành công ra mắt tại thị trường tỷ dân.

Chi Pu

Nữ nghệ sĩ sau đó tham gia nhiều show truyền hình nổi tiếng như A Delicious Guess, Hello Saturday, Super Novae Games…. Chi Pu cũng được mời biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn như Asian Youth Music Festival 2023, Waterbomb, đêm nhạc giao thừa 2024 của Đài Truyền hình Hồ Nam - song ca cùng Huỳnh Hiểu Minh….