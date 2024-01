Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1-2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước, theo thông tin vừa được Tổng cục Thống kê cung cấp sáng 29-1.

Ngành chế biến, chế tạo vẫn đóng góp nhiều nhất vào mức tăng chung (15,1 điểm phần trăm)

Theo cơ quan thống kê quốc gia, IIP tháng 1 tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, song là giảm 4,4% so với tháng trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp nhiều nhất vào mức tăng chung (15,1 điểm phần trăm); sản xuất và phân phối điện tăng 21,6%, đóng góp 1,9 điểm phần trăm; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 7,3%, đóng góp 1,2 điểm phần trăm…

Trong tháng, cả nước có 13.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có gần 13.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1-2024 là hơn 27.300 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cũng trong tháng 1, có 43.900 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 7.798 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; có 2.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 53.900 doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

ANH PHƯƠNG