Chiều nay 25-4, TPHCM có thể tiếp tục mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua đến sáng nay (25-4), Hà Nội và khu vực Bắc bộ đã có mưa trên diện rộng do rãnh áp thấp, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa đến sáng nay tại nhiều nơi vượt 80mm, trong đó có những điểm mưa rất lớn như: Đông Hải (Thái Bình) 156,8mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 120,2mm, Tiền Phong (Hải Dương) 116,4mm, Thanh Trì (Hà Nội) 93,4mm, Mỏ Vàng (Yên Bái) 93,6mm, Hải Triều (Hưng Yên) 91,8mm và Yên Minh (Hà Giang) 82,6mm.

Cơn mưa ở TPHCM chiều 24-4. Ảnh: QUỐC ANH

Dự báo trong ngày 25-4, mưa tại Bắc bộ sẽ giảm nhanh, chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ chiều và tối nay 25-4 có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông như chiều 24-4. Một số nơi có thể mưa to, với lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi vượt 60mm.

Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, thời tiết tại TPHCM hôm nay diễn biến theo xu hướng nắng nóng. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C, cảm giác ngoài trời có thể lên đến 38 độ C.

Cơn mưa rào chiều 24-4 tại TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Tuy nhiên đến chiều tối và đêm nay, TPHCM có thể mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng hiện tượng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm khoảng 25 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân ở Nam bộ hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11 đến 15 giờ để tránh nắng gắt. Đồng thời, nếu có kế hoạch di chuyển vào chiều tối, cần mang theo ô dù và tránh cơn dông.

PHÚC HẬU