Chiều nay, Tổng Bí thư chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Theo thông báo của Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, chiều nay, ngay sau khi bế mạc Đại hội, tại hội trường Trung tâm Báo chí, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phiên làm việc chiều 22-1 của Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng nay, 23-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, Đại hội XIV của Đảng diễn ra phiên bế mạc sau 5 ngày làm việc - rút ngắn 1,5 ngày làm việc so với dự kiến ban đầu.

Theo thông báo của Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, chiều nay, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại hội trường Trung tâm Báo chí ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Họp báo do đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chủ trì.

Trước đó, ngày 14-1, tại họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, cho biết, tính đến ngày 14-1, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (so với 498 phóng viên trong nước tại Đại hội XIII của Đảng); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tại Đại hội XIII của Đảng) đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.

Trung tâm Báo chí đã phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại Đại hội.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp lễ bế mạc Đại hội từ 14 giờ ngày 23-1 trên kênh VTV1.

