Chính phủ ban hành danh mục các dự án trọng điểm ngành năng lượng

Trong đó, có 12 dự án nguồn điện gồm: Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I; NMNĐ LNG Quảng Trạch II; Thủy điện Hòa Bình mở rộng; Thủy điện Ialy mở rộng; Thủy điện Trị An mở rộng; Thủy điện tích năng Bác Ái; NMNĐ Long Phú I; NMNĐ Nhơn Trạch III và Nhơn Trạch IV; NMNĐ LNG Hiệp Phước giai đoạn 1; NMNĐ LNG Long An 1; NMNĐ LNG Long An 2; Nhà máy Thủy điện tích năng Phước Hoà.

28 dự án lưới điện gồm: các dự án tăng cường liên kết lưới điện Bắc – Trung, tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn (15 dự án); các dự án lưới điện đồng bộ và giải tỏa công suất các dự án nguồn điện (6 dự án); các dự án lưới điện giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện phía Bắc và tăng cường mua điện từ Trung Quốc (4 dự án); các dự án lưới điện phục vụ mua điện từ Lào (3 dự án).

Bên cạnh đó là các chuỗi dự án khí – điện: chuỗi dự án khí – điện Lô B; chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh; chuỗi dự án khí - điện LNG Sơn Mỹ. Các dự án kho LNG và nhà máy điện (NMĐ) sử dụng LNG làm nhiên liệu: Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, Hải Lăng giai đoạn 1, Cà Ná, Bạc Liêu. 2 dự án lọc hóa dầu: Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam (Long Sơn).

Trong danh mục cũng bao gồm Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2021-2025; Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.

Danh mục này có thể sửa đổi, bổ sung phù hợp yêu cầu thực tế.

