Chính thức ra mắt Trung tâm xuất sắc VNPT - Qualcomm

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035, VNPT đặt trọng tâm vào 3 trụ cột, gồm: hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững, bao gồm mạng 5G/6G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và nền tảng kết nối thế hệ mới; hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số Make in Vietnam, phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; công nghệ lõi do người Việt làm chủ, từ trí tuệ nhân tạo (AI), Intenet vạn vật (IoT), điện toán biên (Edge Computing), đến công nghệ bán dẫn.

Lãnh đạo VNPT và Qualcomm thực hiện nghi thức ra mắt VQEC tại buổi lễ

Trong đó, VQEC được định vị là trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo tầm khu vực, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và startup công nghệ. VQEC sẽ tập trung vào phát triển thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và thiết bị điện toán AI, góp phần thực hiện tầm nhìn Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại lễ ra mắt VQEC, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, VQEC có ý nghĩa đặc biệt mở ra không gian mới phát triển hạ tầng số 5G/6G, cloud, trung tâm dữ liệu, từ đó, có những sản phẩm phục vụ hệ sinh thái Make in Việt Nam. Đây cũng là hạt nhân đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối giữa doanh nghiệp - nhà trường - viện nghiên cứu - startup công nghệ trong hệ sinh thái VQEC.

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm phát biểu tại sự kiện

“Sự ra đời của VQEC đánh dấu một bước ngoặt chiến lược trong hành trình chuyển mình của VNPT trở thành tập đoàn công nghệ (Techco) tiên phong của Việt Nam. VQEC sẽ là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam và tri thức toàn cầu, nơi các kỹ sư của VNPT và Qualcomm cùng sáng tạo ra các thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và điện toán AI, góp phần khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và đưa sản phẩm Make in Vietnam vươn tầm quốc tế”, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Akash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính và Giám đốc Vận hành toàn cầu (CFO & COO) của Tập đoàn Qualcomm cho biết, tại VQEC, Qualcomm sẽ hợp tác với VNPT để phát triển và thương mại hóa các sản phẩm và giải pháp tiên tiến, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.

Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, với sự hỗ trợ từ Bộ KH-CN nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI vào nhiều thiết bị và công nghệ khác nhau tại Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường toàn cầu. VNPT hiện sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ kỹ sư dồi dào với nền tảng kỹ thuật vững chắc, đây chính là yếu tố mà Qualcomm đặc biệt quan tâm.

Ông Akash Palkhiwala phát biểu tại sự kiện

“Chúng tôi xem đây là cơ hội để khai thác, phát huy thế mạnh nhân lực của Việt Nam và tin tưởng rằng hai bên có thể cùng nhau thực hiện được nhiều dự án ý nghĩa. Việc hợp tác với VNPT để phát triển VQEC thể hiện cam kết lâu dài của Qualcomm đối với thị trường Việt Nam. Chúng tôi không chỉ mang công nghệ và đổi mới của mình đến Việt Nam, mà còn mong muốn cùng các doanh nghiệp trong nước xây dựng một hệ sinh thái công nghệ toàn diện”, ông Akash Palkhiwala nhấn mạnh.

Ông Akash Palkhiwala cũng cho biết, trong lĩnh vực thiết bị cá nhân và máy tính, Qualcomm tập trung vào việc tích hợp AI để nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Các thiết bị AI cá nhân như thiết bị đeo thông minh đang trở thành xu hướng tất yếu. Qualcomm hiện đã phát triển sản phẩm AI Box, một giải pháp “trung tâm dữ liệu trong hộp” và đang hợp tác cùng VNPT để triển khai giải pháp này ngay tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ

Là đơn vị công nghệ chủ lực của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, VNPT Technology đảm nhiệm vai trò xây dựng và vận hành VQEC, hướng tới mục tiêu trở thành Authorized Design Center (Trung tâm thiết kế ủy quyền) của Qualcomm tại Việt Nam. Sự ra đời của VQEC là minh chứng cho khát vọng của VNPT trong việc đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế các sản phẩm Make in Vietnam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 8-2025, VNPT và Qualcomm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược hướng tới việc thành lập VQEC. Đây là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tiếp cận và phát triển công nghệ lõi toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ số quốc tế.

TRẦN BÌNH