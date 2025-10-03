Hạ tầng số chuyên dùng của VNPT, nền tảng cốt lõi chính quyền số hiện đại

Kênh truyền số liệu chuyên dùng của VNPT chính là "xương sống", nền tảng cốt lõi giúp hạ tầng số của chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả.

Tháng 7-2025, việc hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính địa phương 2 cấp theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Quốc hội đã mở ra một chương mới cho nền hành chính Việt Nam, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, để guồng máy mới vận hành thông suốt, một hạ tầng số mạnh mẽ, an toàn và đồng bộ là yếu tố không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, kênh truyền số liệu chuyên dùng của VNPT chính là "xương sống" đáp ứng yêu cầu này, trở thành nền tảng cốt lõi giúp chính quyền số vận hành hiệu quả.

Sáp nhập hành chính đặt ra thách thức lớn khi các đơn vị trước đây hoạt động độc lập với hạ tầng công nghệ riêng biệt, dẫn đến dữ liệu phân mảnh, thiếu liên thông. Việc trao đổi thông tin nhạy cảm qua các kênh không an toàn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cấp nhà nước.

Trước bối cảnh đó, dịch vụ hạ tầng truyền số liệu chuyên dùng của VNPT không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là chìa khóa để hợp nhất và khơi thông dòng chảy dữ liệu, đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Về việc đảm bảo yếu tố kỹ thuật, nhanh chóng giải quyết các điểm nghẽn nghiệp vụ sau sáp nhập, VNPT đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm nâng cấp và hợp nhất hạ tầng truyền dẫn. Trọng tâm của chiến dịch là đầu tư nâng cấp hàng ngàn km cáp quang siêu tốc, xây dựng mạng WAN tốc độ cao, kết nối liền mạch từ trung tâm dữ liệu tỉnh đến từng xã.

Hệ thống này cho phép hơn 25 sở, ngành tại 15 tỉnh thành đồng bộ hóa dữ liệu quy mô lớn, từ hồ sơ cán bộ đến quản lý đất đai, với tốc độ nhanh và độ chính xác cao. Nhờ đó, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hợp nhất dữ liệu cán bộ công chức và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai nhanh chóng phục vụ người dân.

Để đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống, VNPT đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai bảo mật đa lớp với tường lửa thế hệ mới và hệ thống giám sát cảnh báo sớm (SIEM), đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4. Nhờ vậy, dữ liệu nhạy cảm được luân chuyển an toàn trong vài giây, mang đến báo cáo thống nhất, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác.

Điểm ưu việt của dịch vụ nằm ở sự ổn định và linh hoạt. Trung tâm điều hành mạng (NOC) của VNPT hoạt động 24/7, giám sát liên tục chất lượng của từng kênh truyền, băng thông, độ trễ và an ninh mạng, đảm bảo độ sẵn sàng lên đến 99,99%.

Đội ngũ kỹ sư chủ động bảo dưỡng tại 2.500 điểm cầu cấp xã, cam kết khắc phục sự cố trong vài giờ. VNPT còn tư vấn quy hoạch băng thông, tối ưu luồng dữ liệu và xây dựng phương án dự phòng, đảm bảo kết nối không gián đoạn, giúp các đơn vị hành chính vận hành trơn tru.

VNPT cam kết đồng hành cùng Chính phủ, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để hỗ trợ bộ máy chính quyền số hiện đại. Các đơn vị hành chính sử dụng kênh truyền số liệu chuyên dùng của VNPT không chỉ được hưởng lợi từ hạ tầng an toàn, tốc độ cao, mà còn nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ chuyên gia, giúp tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Với sứ mệnh kiến tạo nền tảng số vững chắc, VNPT sẵn sàng cùng các địa phương xây dựng một chính quyền số tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của người dân và Chính phủ.

