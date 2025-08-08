Tài xế Grab "cầu cứu" Cảnh sát giao thông khi gặp khách ngáo đá

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khống chế thành công một vị khách đi xe Grab có dấu hiệu ngáo đá.

Đối tượng T.N.H.T. có biểu hiện ngáo đá. Ảnh: CACC

Theo đó, lúc 9 giờ ngày 8-8, anh N.Q. (sinh năm 1966, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) – tài xế Grab ô tô biển số 43A-278.xx, nhận cuốc xe từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến số 52 Nguyễn Văn Linh. Ngay khi vừa lên xe, vị khách đã có những biểu hiện bất thường: lời nói cộc cằn, thái độ hung hăng, liên tục hăm dọa tài xế.

Khi đến địa chỉ đã đặt, đối tượng không xuống xe mà ép buộc anh N.Q. tiếp tục chở tới Bến xe Đà Nẵng. Dù lo sợ trước hành vi bất thường, anh N.Q. vẫn giữ bình tĩnh điều khiển phương tiện.

Khi đến đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ, anh N.Q. nhanh trí lái thẳng xe vào chốt, mở cửa bước xuống và cầu cứu.

Ngay lập tức, các chiến sĩ CSGT đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế và đưa đối tượng về Công an phường Thanh Khê để xác minh.

Thông tin ban đầu, đối tượng được xác định là T.N.H.T. (sinh năm 1987, trú đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12-2024.

Tại thời điểm trên, T. có biểu hiện ngáo đá, loạn thần, không làm chủ hành vi. Tổ công tác đã phối hợp Công an phường và cơ quan chức năng đưa đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA