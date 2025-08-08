Kịp thời khống chế đám cháy tại khu vực nghĩa trang TP Đà Nẵng

Trưa ngày 8-8, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã kịp thời khống chế đám cháy tại khu vực Trung tâm hỏa táng Phước An Viên (phường Hòa Khánh), thuộc nghĩa trang TP Đà Nẵng.

Đám cháy bùng phát ở thời điểm nắng nóng gay gắt

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 8-8, người dân phát hiện lửa tại khu vực Trung tâm hỏa táng Phước An Viên (phường Hòa Khánh), thuộc nghĩa trang TP Đà Nẵng và nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động 4 xe cùng 28 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng kiểm lâm, lực lượng PCCC cơ động rừng và cán bộ phường Hòa Khánh cũng có mặt phối hợp dập lửa, không để cháy lan.

Lực lượng PCCC tham gia dập lửa

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận. Tuy nhiên, vị trí vụ cháy ở trên đồi đất, gặp nắng to, gió mạnh nên đã gây không ít khó khăn cho công tác chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy khoảng 3.000m², không gây thiệt hại đáng kể.

Đám cháy được dập tắt vào lúc 12 giờ 15 phút

Đám cháy xảy ra trong diện tích do UBND TP giao An Phước Viên quản lý, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, chủ yếu là thực bì sau khai thác.

PHẠM NGA