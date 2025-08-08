Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 100kg cỏ Mỹ

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt xóa vụ mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ) và bắt giữ 5 đối tượng có liên quan.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, công an theo dõi đối tượng Phan Thái Phiên (sinh năm 1974, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vì nghi vấn người này mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ).

Các trinh sát phát hiện Phiên thường mua cỏ Mỹ từ đối tượng Trần Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1989, quê TP Huế). Người phụ nữ này thuê nhà ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và cho Ngô Văn Hoàng Phúc (sinh năm 1985, quê TP Huế) ở, mua bán cỏ Mỹ.

Đến trưa 6-8, tại đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), công an đã bắt quả tang Phiên mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10kg cỏ Mỹ. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm 2kg cỏ Mỹ.

Đối tượng Phan Thái Phiên. Ảnh: CACC

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, một tổ trinh sát khác đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1991, trú tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 1kg cỏ Mỹ. Khám xét nơi ở của Thúy, công an thu giữ thêm 4 gói cỏ Mỹ.

Công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Tuyền và Ngô Văn Hoàng Phúc, thu giữ 2 gói nilông chứa chất màu vàng nhạt (nghi là ma túy) cùng một số tang vật khác có liên quan.

Khám xét nơi ở của Tuyền, công an thu giữ thêm khoảng 70kg cỏ Mỹ đã được phun tẩm ma túy, 2 gói nilông chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy), khoảng 60kg sợi thảo mộc khô, 3 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng.

Tiếp tục đấu tranh, công an đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Ka Ka (sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), thu giữ hơn 20kg cỏ Mỹ. Người này bị tình nghi đã bán chất bột ma túy cho Tuyền.

Theo thống kê sơ bộ, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500g chất bột màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg cỏ Mỹ đã được phun tẩm, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đây là số lượng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng bị thu giữ.

PHẠM NGA