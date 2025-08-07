Cán bộ CSGT bị người nước ngoài tấn công khi đang làm nhiệm vụ

Tối 7-8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, một cán bộ thuộc tổ CSGT địa bàn Nha Trang bị một người đàn ông mang quốc tịch Nga hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ, gây thương tích vùng miệng.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc tổ CSGT địa bàn Nha Trang được điều động đến xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra tại nút giao đường Trần Phú – Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang).

Cán bộ CSGT bị tấn công chảy máu khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: P.A

Tại hiện trường, một cán bộ trong tổ công tác tiếp cận để giải quyết vụ va chạm giữa xe máy do một người đàn ông quốc tịch Nga điều khiển với một phương tiện khác.

Trong quá trình làm việc, người đàn ông này yêu cầu được nhận lại xe máy để rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng đã dùng tay đấm vào vùng miệng cán bộ CSGT khiến ông bị thương, chảy máu.

Người đàn ông quốc tịch Nga (áo đen) được đưa về cơ quan công an làm việc. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp với Công an phường Nha Trang đã khống chế và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Vụ việc đang được Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã có báo cáo gửi Công an tỉnh.

HIẾU GIANG