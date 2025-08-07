Một phó giám đốc lái xe khi say xỉn, gây tai nạn liên hoàn

Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 18 giờ ngày 6-8, ông L.T.C điều khiển xe ô tô biển số 14A đã đâm liên tiếp vào 3 ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều (đoạn gần cầu Trắng, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh). Vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng, may mắn không có thương vong về người.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, ông L.T.C cố thủ trong xe, không hợp tác. Sau khi được thuyết phục, ông Cường đã chấp nhận đo nồng độ cồn cho kết quả vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,8mg/lít khí thở.