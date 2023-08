Chợ lẻ tăng giá, cửa hàng bình ổn nỗ lực kìm giá

Tại chợ Bình Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), chợ Nhật Tảo (quận 10)… giá bắp cải, xà lách tầm 25.000-30.000 đồng/kg… Các mặt hàng này tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với 2 tuần trước, tùy loại. Tuy vậy, một số mặt hàng về ít nhưng nhu cầu tiêu thụ mạnh, giá tăng cao, như hạt sen Huế bán tại chợ đầu mối Thủ Đức có giá 140.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg so với cuối tháng 7). Riêng các mặt hàng xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, vú sữa Cần Thơ bán tại chợ đầu mối giảm 3.000-5.000 đồng/kg so với cuối tháng 7, lần lượt ở mức 85.000 đồng/kg xoài cát, 45.000 đồng/kg vú sữa, 43.000 đồng/kg bưởi; trong khi đó, giá bán các mặt hàng này tại một số chợ lẻ vẫn không giảm so với trước đó.

Thông tin từ các cửa hàng chuyên bán đồ chay tại quận Tân Phú, Gò Vấp, giá gà chay khoảng 70.000-110.000 đồng/con, giò nạc, giò nấm 65.000-95.000 đồng/500g, bánh bao chay 3.000-5.000 đồng/cái…

Trước tình trạng tăng giá nói trên, Sở Công thương TPHCM khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ tình trạng niêm yết giá bán tại tất cả các cửa hàng, chợ truyền thống…; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường TPHCM nhằm ổn định thị trường, tránh tình trạng “té nước theo mưa” của người bán sau khi giá xăng tăng… Ban quản lý các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM cũng cam kết bán giá ưu đãi, hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Cùng ngày, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu Hội nghị Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang và Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang tại TPHCM, dự kiến diễn ra từ 29-8 đến 2-9 tại 92-96 Nguyễn Huệ (quận 1). Sở Công thương Tiền Giang cho hay, đặc sản của tỉnh đã có mặt tại hầu hết các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại cũng như chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường nhật và các ngày lễ, tết trong năm.