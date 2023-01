Chợ pháo thi nhau... bán tháo

Qua tìm hiểu từ các đầu nậu và các đại lý kinh doanh pháo hoa, sở dĩ phải đại hạ giá vì trên mạng xã hội, người rao bán nhiều nhưng người thực sự mua ít, do giá rao cao.

Sau khi Báo SGGP đăng bài viết “Chợ pháo” đại náo trên mạng (số ra ngày 5-1, phản ánh tình trạng mỗi giàn/hộp pháo hoa của Nhà máy Z121 được các đại lý, tư thương thu gom, rao bán trên mạng xã hội với giá đắt gấp 1,6-2 lần giá gốc), thì trên mạng xã hội (nhất là Facebook), các đầu nậu đã và đang thi nhau bán tháo với nhiều lời quảng cáo, chào mời “đại hạ giá”.

Hiện tại, giá mỗi giàn pháo hoa của Nhà máy Z121 trên thị trường “chợ đen” đã giảm còn 350.000 đồng/hộp, về sát với giá nhà máy bán ra (308.000 đồng/giàn pháo hoa thường và 330.000 đồng/giàn pháo hoa phun viên). So với cách đây nửa tháng, giá pháo hoa đã giảm mạnh, trong khi trước đó, giá bán trung bình là 500.000-550.000 đồng/giàn, thậm chí có loại rao tới 800.000-900.000 đồng/giàn.

Qua tìm hiểu từ các đầu nậu và các đại lý kinh doanh pháo hoa, cho biết, sở dĩ phải đại hạ giá vì trên mạng xã hội, người rao bán nhiều nhưng người thực sự mua ít, do giá rao cao. “Năm nay, sức mua chậm và kém hơn năm ngoái do người dân thắt chặt chi tiêu”, một chủ đại lý cho biết, và nếu không xả hàng nhanh thì chỉ còn 2 tuần nữa đến tết, sẽ phải ôm hàng.

Trong khi theo thông tin từ Nhà máy Z121, do nhu cầu tăng, nên trong năm 2022, nhà máy đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm pháo hoa không nổ lên gấp 10 lần so với năm 2021, cụ thể là từ 300.000 lên 3 triệu giàn pháo hoa các loại. Phục vụ thị trường Tết Quý Mão năm nay, nhà máy đã đưa ra thị trường 2 dòng sản phẩm mới là giàn phun hoa và giàn phun viên nhấp nháy 25 ống phóng, có tầm bắn cao, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đẹp mắt hơn. Do đó, năm nay, nhiều người tiêu dùng có cơ hội mua được pháo hoa hơn năm ngoái.

Điều khiến người tiêu dùng và dư luận xã hội hiện nay quan tâm là nhiều người vẫn chưa nắm rõ loại pháo nào được phép sử dụng và loại nào vẫn bị cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng… Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, hiện trên thị trường chia làm 2 loại pháo là pháo nổ các loại (gồm cả pháo hoa có tiếng nổ, nhập ở nước ngoài về) và pháo hoa không nổ. Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), loại pháo hoa không nổ là loại được phép sử dụng, nhưng phải có giấy phép của cơ sở kinh doanh cấp cho người mua. Còn loại pháo hoa phát ra tiếng nổ, tiếng rít và các loại pháo nổ khác (như pháo bánh, pháo tép, pháo củ tỏi, pháo hình lựu đạn… thường nhập lậu vào Việt Nam) thì bị cấm kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng.

Bộ Công an cũng cho biết, theo Điều 3 Nghị định số 137 ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo: pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, nhưng không gây ra tiếng nổ; còn pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi cho tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ. Pháo hoa nổ tầm thấp có đường kính không lớn hơn 90mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120m. Còn pháo hoa nổ tầm cao có đường kính trên 90mm hoặc tầm bắn trên 120m.