Chủ động để phục vụ người dân tốt hơn

Chiều 16-10, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các thành viên Tổ công tác số 3 của Thành ủy làm việc tại xã Phú Giáo và xã Phước Hòa (TPHCM).

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phú Giáo và xã Phước Hòa

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị 2 địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tăng cường giám sát, kiểm tra nội bộ, đảm bảo triển khai hiệu quả Kế hoạch 249, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Vũ Hải Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo cho biết, Đảng bộ xã có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 1.420 đảng viên.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung triển khai 28 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình đột phá, đặc biệt là Chương trình hành động về chỉnh trang khu dân cư và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Hồng Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết, Đảng bộ xã hiện có 1.187 đảng viên sinh hoạt tại 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Sau sáp nhập, xã Phước Hòa đã hoàn thiện tổ chức bộ máy, đồng thời triển khai 2 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần chủ động, quyết liệt.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 16-10

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã cũng đã nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời kiến nghị Thành ủy TPHCM tăng cường tập huấn công tác kiểm tra, giám sát; hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ sở.

