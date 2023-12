Chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ KH-ĐT phối hợp, hỗ trợ các địa phương xúc tiến, đàm phán, tư vấn chính sách, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài trên nguyên tắc các bên cùng có lợi; tuyên truyền quảng bá về sự sẵn sàng của Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư thế hệ mới với các lợi thế về tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ, môi trường đầu tư thực sự thuận lợi có sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của chính quyền từ trung ương đến địa phương, cơ sở hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an và các địa phương rà soát lại tình hình hoạt động của các dự án nằm trong khu vực nhạy cảm, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Công an rà soát thủ tục cấp visa cho nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với các dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng hình thức chuyển dịch đầu tư, thâu tóm, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng” để rửa tiền, chuyển giá, trốn thuế... gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành chủ động tiếp cận, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư; chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương đẩy nhanh xử lý các thủ tục về đầu tư kinh doanh; triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử cho các nhà đầu tư.

Đồng thời, rà soát, chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, đất đai, hạ tầng, lao động, năng lượng... để sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tái định vị sản xuất; rà soát các khu công nghiệp để chuẩn bị quỹ đất sạch sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ (điện, nước, hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông, logistics...) để tạo ưu thế cạnh tranh thu hút đầu tư trong dài hạn.

PHAN THẢO