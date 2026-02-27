Chính trị

Đối ngoại

Chủ tịch nước gửi điện mừng Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ Liên minh châu Phi năm 2026

SGGPO

Ngày 27-2, Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp Ngài Évariste Ndayishimiye, Tổng thống Cộng hòa Burundi, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ và Người đứng đầu chính phủ Liên minh châu Phi năm 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng.

1000019882.jpg
Tổng thống Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye chụp ảnh cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 6-4-2025. Ảnh TTXVN

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện mừng tới Ngài Edouard Bizimana, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Cộng hòa Burundi, nhân dịp nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Điều hành Liên minh châu Phi năm 2026.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye Điện mừng Lê Hoài Trung Liên minh châu Phi Chủ tịch nước Lương Cường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn