Chủ tịch nước gửi điện mừng Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ Liên minh châu Phi năm 2026

Ngày 27-2, Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp Ngài Évariste Ndayishimiye, Tổng thống Cộng hòa Burundi, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ và Người đứng đầu chính phủ Liên minh châu Phi năm 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng.