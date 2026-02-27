Chủ tịch nước gửi điện mừng Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ Liên minh châu Phi năm 2026

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện mừng tới Ngài Edouard Bizimana, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Cộng hòa Burundi, nhân dịp nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Điều hành Liên minh châu Phi năm 2026.
Ngày 27-2, Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp Ngài Évariste Ndayishimiye, Tổng thống Cộng hòa Burundi, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ và Người đứng đầu chính phủ Liên minh châu Phi năm 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng.
