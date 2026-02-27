Nhiều tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản

Ngày 27-2, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, có buổi tiếp ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao và hoan nghênh ông Yanai Shungaku dẫn đầu đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Yamaguchi thăm Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng sự kiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa HĐND TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi vào ngày 26-2.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, với vai trò là một nhà lãnh đạo kỳ cựu của Hội đồng tỉnh Yamaguchi, từng nhiều nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng tỉnh và nguyên là người đứng đầu Hiệp hội Chủ tịch Hội đồng các tỉnh toàn quốc, chuyến thăm của ông Yanai Shungaku và đoàn đại biểu là cơ hội để TPHCM tham khảo những kinh nghiệm quý trong công tác hội đồng nhân dân và quản trị địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM sẽ tiếp nối, gìn giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống mà tỉnh Yamaguchi đã vun đắp cùng tỉnh Bình Dương trước đây.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi tiếp ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản). Ảnh: VIỆT DŨNG

Giới thiệu về định hướng phát triển của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Sau khi mở rộng không gian, Thành phố triển khai cấu trúc phát triển theo mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Trong đó, cấu trúc 3 vùng trọng điểm gồm: vùng đô thị lõi TPHCM tập trung vào tài chính và dịch vụ; vùng Bình Dương là cực tăng trưởng công nghiệp công nghệ cao; và vùng Bà Rịa - Vũng Tàu đóng vai trò trung tâm kinh tế biển, cảng biển và năng lượng sạch. Với tiềm năng từ mô hình phát triển mới, TPHCM mong muốn tăng cường kết nối và triển khai các dự án thực chất với tỉnh Yamaguchi, dựa trên thế mạnh tương đồng của cả hai bên.

Cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành sự đón tiếp trọng thị, ông Yanai Shungaku tin tưởng việc ký kết bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Ông Yanai Shungaku cho biết Hội đồng tỉnh Yamaguchi đã thành lập Liên minh nghị sĩ thúc đẩy hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động giao lưu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giới thiệu về thế mạnh của tỉnh trong chính sách giảm phát thải carbon, chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng giao thông cảng biển, ngài Yanai Shungaku bày tỏ hy vọng hai địa phương sẽ sớm triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của TPHCM lẫn tỉnh Yamaguchi.

PHƯƠNG NAM