Chủ tịch nước Lương Cường: Lực lượng vũ trang Quân khu 7 gắn bó máu thịt với nhân dân

Ôn lại những chiến công vang dội của lực lượng vũ trang Quân khu 7, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Ngày 9-12, tại TPHCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho LLVT Quân khu 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ tự hào về những chiến công, thành tích của LLVT Quân khu 7 đã đạt được trong 80 năm qua.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

LLVT Quân khu 7 đã xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch nước nhận xét, Quân khu 7 là địa bàn chiến lược, trọng điểm, là khu vực phát triển năng động, đi trước và dẫn đầu cả nước về nhiều mặt. Song cũng là địa bàn mà các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt. Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng và đối ngoại của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch nước nêu rõ, Quân khu 7 cần nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với đó là tập trung xây dựng LLVT Quân khu 7 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng và địa bàn trọng điểm.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quân khu 7 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Chủ tịch nước lưu ý phải kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế, gắn với hiện đại hóa vũ khí trang bị. Đi cùng với đó là đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng bức tranh trống đồng cho LLVT Quân khu 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí cũng đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Trong đó, cần đặc biệt coi trọng xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quân khu 7 tiếp tục đổi mới, để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác trong tình hình mới. Song song đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch nước lưu ý, Quân khu 7 cần bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, chăm lo nâng cao đời sống bộ đội.

Quân khu 7 cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên ở các cấp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí yêu cầu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, Quân khu 7 cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức...

Đoàn kết thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cũng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, LLVT Quân khu 7 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng thời, nâng cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

LLVT Quân khu 7 luôn nêu gương sáng, đoàn kết thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, gắn bó thủy chung với bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định, sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, đi đầu trong phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trình bày đã ôn lại truyền thống hào hùng vẻ vang của của LLVT Quân khu 7.

Trước buổi lễ, Chủ tịch nước và các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Quân khu 7.

>> Hình ảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

VĂN MINH