Hôm nay, Quân khu 7 kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Quân khu 7 được thành lập ngày 10-12-1945. Trải qua 2 cuộc kháng chiến và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, LLVT Quân khu đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”. Đây là sự kết tinh của tinh thần “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.

Trong giai đoạn hiện nay, LLVT Quân khu 7 tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận khu vực phòng thủ vững chắc.

Đặc biệt, tinh thần “Trung thành vô hạn” được thể hiện qua việc kiên định bảo vệ an ninh chính trị, còn tính “Chủ động sáng tạo, tự lực tự cường” được phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng lực lượng tinh gọn, ứng dụng công nghệ số và tham gia hiệu quả vào các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

ĐẢNG ỦY, BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 KÍNH BÁO Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trân trọng gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng, lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ đã và đang công tác trong Lực lượng vũ trang Quân khu; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các đồng chí đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của Lực lượng vũ trang Quân khu, lập nhiều thành tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong suốt 80 năm qua.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG