Thư Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7, Bộ Quốc phòng (10-12-1945 - 10-12-2025), tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, các địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phát huy truyền thống của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã anh dũng, kiên cường, lập nên Củ Chi “Đất thép thành đồng” và nhiều chiến công hiển hách, cùng toàn dân, toàn quân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Đồng thời, quân khu đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, lao động sản xuất và công tác; nêu cao tinh thần “vì nhân dân quên mình”, không sợ hy sinh, tiên phong, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong 80 năm qua và mong rằng trong giai đoạn cách mạng mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiến bộ!

Thân ái.

LƯƠNG CƯỜNG, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam