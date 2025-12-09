Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Sáng 9-12, tại TPHCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự còn có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu khách quốc tế...

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cách đây 80 năm, ngày 10-12-1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam bộ đã quyết định thành lập các khu 7, 8, 9. Từ đó, ngày 10-12 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT Quân khu 7.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngay từ khi mới ra đời, LLVT Quân khu 7 đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng. LLVT Quân khu 7 nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Quân khu 7 đã anh dũng lập nhiều chiến công.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, LLVT Quân khu 7 và nhân dân trên địa bàn phối hợp với các binh đoàn chủ lực cơ động, kết hợp chặt chẽ tiến công và nổi dậy giành chính quyền, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau ngày thống nhất đất nước, Quân khu 7 cùng nhân dân trên địa bàn bước ngay vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh.

Ngay sau đó, Quân khu 7 tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, cùng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Trong bối cảnh đầy cam go, thử thách, Quân khu 7 một lần nữa tỏ rõ khí phách của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò "Thành Đồng Tổ quốc", "đứng mũi chịu sào", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong giai đoạn cách mạng mới, LLVT Quân khu 7 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược - xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu 7 vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Nhiều đề án, dự án, chủ trương, mô hình đổi mới, sáng tạo được triển khai thực hiện hiệu quả, có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được sự đồng thuận ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi các đại biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

LLVT Quân khu 7 đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, sắp xếp lại tổ chức, điều chỉnh biên chế phù hợp với chiến lược quốc phòng, quân sự, nghệ thuật tác chiến hiện đại và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng lực lượng thường trực với lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Trần Lưu Quang dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ", lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng".

