Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga

Ngày 25-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Vladislav Valerievich Shapsha, Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Vladislav Valerievich Shapsha, Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những đóng góp của lãnh đạo tỉnh Kaluga trong kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư, khuyến khích thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao với các địa phương của Việt Nam; mong muốn hai bên sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, phát huy các thế mạnh và bổ trợ cho nhau.

Chủ tịch nước hoan nghênh các sáng kiến của Thống đốc tỉnh Kaluga, mong muốn tỉnh Kaluga sẽ phối hợp tích cực với địa phương của Việt Nam để tìm kiếm thêm nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thông tin về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như kết quả hợp tác giữa tỉnh và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, Thống đốc Kaluga khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại tỉnh và tiếp nhận công dân Việt Nam sang đào tạo tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học nổi tiếng của tỉnh.

Thống đốc đặc biệt đánh giá cao hoạt động đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam tại Kaluga trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, coi đây là một trong những yếu tố bảo đảm an ninh lương thực của Nga và làm cầu nối giữa nhân dân hai nước. Thống đốc tỉnh Kaluga cũng chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam đang phải hứng chịu, chuyển lời thăm hỏi tới người dân vùng lũ và mong muốn Việt Nam sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Thống đốc tỉnh Kaluga chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định tặng Huy chương hữu nghị cho Thống đốc; khẳng định sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo và nhân dân hai nước, các địa phương vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Nga ngày càng bền chặt.

