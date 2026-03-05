Họp mặt "Ngày Tiệp Khắc tại TPHCM" lần 3

Tham dự buổi họp mặt có ông Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech; ông Ngô Hồng Chuyên, Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Czech tại TPHCM; bà Hà Thanh, Chủ tịch HUFO; ông Jozef Belicky, Thị trưởng thị trấn Sala, vùng Nitra, Slovakia và đại diện cộng đồng người Czech và Slovakia đang làm việc, sinh sống tại TPHCM.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia TPHCM Bùi Quang Hải phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia TPHCM cho biết, đối với TPHCM, “Ngày Tiệp Khắc” mang ý nghĩa đặc biệt khi góp phần kết nối những thế hệ từng học tập, làm việc tại Tiệp Khắc; đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân TPHCM với nhân dân Czech và Slovakia ngày nay.

Chủ tịch HUFO Hà Thanh (phải) tặng hoa Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Dương Hoài Nam. Ảnh: THỤY VŨ

Cộng hòa Liên bang Tiệp Khắc được thành lập ngày 28-10-1918 và ngày 1-1-1993 được tách thành 2 nước độc lập là Cộng hòa Czech và Cộng hòa Slovakia. Phần lớn thành viên của 2 hội đều đã từng học tập và công tác tại Tiệp Khắc trong thời gian từ 1956 đến 1992. Do đó, thể theo nguyện vọng của các hội viên 2 hội hữu nghị này, ban chấp hành 2 hội đã thống nhất từ năm 2024 tổ chức chung “Ngày Tiệp Khắc tại TPHCM”.

THỤY VŨ