Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga sẻ chia yêu thương

Không chỉ là một đêm biểu diễn giàu màu sắc, sự kiện còn mang ý nghĩa cộng đồng khi gây quỹ cho dự án thiện nguyện Đông ấm, hướng tới hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và Nga.

Khách mời và Ban tổ chức chụp hình lưu niệm sau đêm diễn. Ảnh: TRÍ DŨNG

Chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ II. Câu lạc bộ Tình nguyện Vòng tay Việt - Nga cùng Đội Văn nghệ VSAT đã chung tay tạo nên không gian nghệ thuật ấn tượng này.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm trước giờ diễn đã gây ấn tượng và tạo không khí vui vẻ, sôi động qua các gian hàng: làm nến thủ công kiểu Nga, tự chế tác nhạc cụ trong hoạt động “Âm thanh của hạnh phúc”, góc ẩm thực, và thử thách âm nhạc 100 song challenges. Thông điệp xuyên suốt chương trình là “Mỗi người là một điểm sáng - khi chúng ta kết nối, sẽ tạo nên bức tranh trọn vẹn của yêu thương”.

Chia sẻ sau chương trình, bạn Hứa Trần Mai Linh, Phó trưởng Ban tổ chức bày tỏ: “Một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công của chương trình là sự đoàn kết. Khi mọi người cùng chung một mục tiêu và sát cánh bên nhau, những sản phẩm tạo ra sẽ luôn có hồn và mang đến ý nghĩa thật sự đặc biệt”.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ lợi nhuận từ chương trình Ánh sáng phương Đông được gửi vào dự án Đông ấm.

TRÍ DŨNG (từ Liên bang Nga)