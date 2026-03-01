Đại sứ quán Việt Nam tại vùng Vịnh ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân

Ngày 28-2, các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực vùng Vịnh như Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, UAE… đã ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam tại địa bàn hạn chế di chuyển không cần thiết và không đến các địa điểm nhạy cảm về an ninh nhằm đảm bảo an toàn.

Người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ và Israel tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh : WANA

Các Đại sứ quán cũng đề nghị bà con chuẩn bị sẵn phương án "ở yên tại chỗ" khi cần thiết; lựa chọn một vị trí an toàn; dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết; theo dõi chặt chẽ thông tin từ cơ quan chức năng, phương tiện truyền thông chính thống và các kênh thông tin của Đại sứ quán. Trong trường hợp cần bảo hộ và hỗ trợ khẩn cấp, các Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân :

Tại Israel : +972 555 025 616 và +972 508 783 373 Tại Qatar : +974 77088920; Email: vietnamembassy.doha@gmail.com. Tại UAE : +971 50 129 9789; Email: vnemb1@emirates.net.ae@gmail.com; Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Street (Street 23), Al Mushrif Area, Abu Dhabi, UAE. Tại Kuwait : +965 9975 8155; +965 2531 1450. Tại Saudi Arabia : +966114547887/ +966 595731500, Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn.

HẠNH CHI