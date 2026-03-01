Chính trị

Đối ngoại

Đại sứ quán Việt Nam tại vùng Vịnh ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân

SGGPO

Ngày 28-2, các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực vùng Vịnh như Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, UAE… đã ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam tại địa bàn hạn chế di chuyển không cần thiết và không đến các địa điểm nhạy cảm về an ninh nhằm đảm bảo an toàn.

Người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ và Israel tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh : WANA
Người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ và Israel tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh : WANA

Các Đại sứ quán cũng đề nghị bà con chuẩn bị sẵn phương án "ở yên tại chỗ" khi cần thiết; lựa chọn một vị trí an toàn; dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết; theo dõi chặt chẽ thông tin từ cơ quan chức năng, phương tiện truyền thông chính thống và các kênh thông tin của Đại sứ quán. Trong trường hợp cần bảo hộ và hỗ trợ khẩn cấp, các Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân :

Tại Israel : +972 555 025 616 và +972 508 783 373

Tại Qatar : +974 77088920; Email: vietnamembassy.doha@gmail.com.

Tại UAE : +971 50 129 9789; Email: vnemb1@emirates.net.ae@gmail.com; Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Street (Street 23), Al Mushrif Area, Abu Dhabi, UAE.

Tại Kuwait : +965 9975 8155; +965 2531 1450.

Tại Saudi Arabia : +966114547887/ +966 595731500, Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn.

Tin liên quan
HẠNH CHI

Từ khóa

Iran Israel Mỹ tấn công Đại sứ quán Việt Nam tại Vùng Vịnh người VIệt Nam ở Trung Đông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn