TPHCM mong muốn thúc đẩy hợp tác với Indonesia

Chiều 9-3, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh niềm tự hào về 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng. Quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3-2025.

Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao vai trò của Đại sứ Indonesia trong việc thúc đẩy hợp tác song phương. Hiện Indonesia có 121 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn khoảng 167 triệu USD, đứng thứ 32 trong tổng số 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM, kim ngạch thương mại TPHCM và Indonesia đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM đang ưu tiên phát triển năng lượng xanh, trong đó có lĩnh vực xe điện, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bên cạnh đó, theo đồng chí Nguyễn Văn Được, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển thị trường Halal, du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo TPHCM cũng cho rằng phát triển đô thị là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên.

Về phần mình, Đại sứ Indonesia Adam Mulawarman Tugio chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Theo Đại sứ, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đang xuất bản sổ tay về quan hệ hai nước nhằm cung cấp thông tin và thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại. Đại sứ cũng mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp TPHCM sang đầu tư tại Indonesia.

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio cho biết Indonesia hiện tự chủ khoảng 75% xăng dầu, song nước này vẫn kiên định thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo nhằm bảo vệ môi trường, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh trong thời gian tới.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại sứ quán Indonesia. Ảnh: HOÀNG HÙNG

THỤY VŨ