Chủ tịch Qualcomm: Việt Nam sẽ là trung tâm nghiên cứu và phát triển AI

Chiều 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Việt Nam.

Qualcomm – tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ vô tuyến, di động 5G, có giá trị vốn hóa khoảng 160 tỷ USD – đã hiện diện tại Việt Nam hơn 20 năm. Năm 2020, tập đoàn thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) đầu tiên ở Đông Nam Á tại Hà Nội; tháng 4-2025, mua lại MovianAI (thuộc VinAI/Vingroup) và thành lập Trung tâm R&D AI tại Hà Nội – trung tâm AI lớn thứ ba toàn cầu của Qualcomm, sau Mỹ và Ấn Độ.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Qualcomm chia sẻ về hoạt động và đề xuất kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại thị trường Việt Nam để phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo như AI, bán dẫn, sản xuất thiết bị IoT, điện tử, điện thoại thông minh; từ đó, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh cao. Tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm của khu vực về nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là về AI, ông khẳng định Qualcomm sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao Qualcomm với hơn 20 năm đồng hành cùng quá trình phát triển ngành viễn thông, công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như kết nối di động, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu AI, đào tạo STEM, hỗ trợ startup, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thủ tướng nhấn mạnh, việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Cristiano Amon, Thủ tướng chúc mừng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Qualcomm đã ký Thỏa thuận hợp tác hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư chiều sâu tại Việt Nam, tập trung vào các công nghệ lõi, công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi ngành bán dẫn; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất của Qualcomm và đối tác; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế.

LÂM NGUYÊN