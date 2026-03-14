ASEAN họp về tình hình Trung Đông

Chiều 13-3, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có cuộc họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến về tình hình Trung Đông. Trong cuộc họp, các bộ trưởng tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc xung đột leo thang, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng tới môi trường chính trị - an ninh, kinh tế khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu trực tuyến tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, tái khẳng định lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố chung ngày 4-3, trong đó kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, chấm dứt các hoạt động vũ lực, kiềm chế tối đa, giải quyết các khác biệt thông qua những biện pháp hòa bình, ngoại giao, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, bảo vệ thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự…

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị, ASEAN nỗ lực hơn nữa củng cố đoàn kết, đề cao văn hóa đối thoại, giải quyết hòa bình mọi khác biệt, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử chung nêu trong Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á…

ASEAN cần nỗ lực triển khai hiệu quả những cam kết, biện pháp đã thỏa thuận, tăng cường liên kết kinh tế nội khối, kết nối cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng. Các nước ASEAN nên duy trì và ưu tiên nguồn cung năng lượng cho nhau, nhất là dầu mỏ và khí đốt. Khai thác hiệu quả những thỏa thuận hợp tác với đối tác, trong đó có các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng…

Kết thúc hội nghị, Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026, đã ra Tuyên bố Chủ tịch tóm tắt những nội dung thảo luận và kết quả chính.

