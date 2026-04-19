Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chương trình tham dự IPU-152

Tối 18-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tối 17-4 (giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng IPU-152 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại cuộc gặp, thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2025 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin với cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ về những dấu mốc quan trọng của đất nước như: tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chia sẻ với những khó khăn mà cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại phải đối mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nhiều chính sách liên quan đến đảm bảo chế độ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua các đạo luật quan trọng, nhất là trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản để tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật nước sở tại và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình - để thế hệ trẻ dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài vẫn luôn hướng về cội nguồn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm, góp phần xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ bà con xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại sở tại; phát huy tốt hơn nữa vai trò là mái nhà chung, nguồn động viên tinh thần, là nơi gắn kết, tập hợp bà con cùng đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước.

TTXVN