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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hàn Quốc và Đại sứ Canada tại Việt Nam

SGGPO

Chiều 18-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam và Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: CẨM HÀ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: CẨM HÀ

Tại buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: CẨM HÀ

Điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân trong giai đoạn Đại sứ Choi Young Sam công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định: “Việt Nam sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam”.

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Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Ảnh: CẨM HÀ

Đại sứ Choi Young Sam chân thành cảm ơn lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội Việt Nam đã tích cực quan tâm, hỗ trợ Đại sứ và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ cũng cam kết, dù ở bất kỳ cương vị nào, sẽ tiếp tục vận dụng kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá trình công tác tại Việt Nam để vun đắp cho quan hệ hai nước và Quốc hội hai nước ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. Ảnh: CẨM HÀ

* Chiều cùng ngày, tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel nhân dịp đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam và Canada cần tận dụng tốt hơn lợi thế của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác, đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới.

Đại sứ Jim Nickel bày tỏ nhất trí với các đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và khẳng định, Canada sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường thực chất quan hệ hợp tác trong xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quan hệ hợp tác ở kênh lập pháp; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ CPTPP và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

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ANH PHƯƠNG

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Choi Young Sam Jim Nickel Trần Thanh Mẫn Đại sứ Canada Đại sứ quán Hàn Quốc Chủ tịch Quốc hội CPTPP

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