Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Đức

Ngày 16-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow tại Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Đức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đang quyết tâm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát; đồng thời đẩy mạnh đối ngoại nghị viện, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Đức thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hai nước hội tụ đầy đủ điều kiện để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm diễn ra trước đó giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, quản lý kinh tế - xã hội thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực lao động, đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và nghị sĩ hai nước; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật về kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow tại Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow.

Đề cập đến quan hệ hợp tác qua kênh Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Quốc hội Liên bang Đức. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Đức với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA).

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow khẳng định, Đức coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên và ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á; bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển và định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới; vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, trong đó hợp tác nghị viện đóng vai trò quan trọng.

ANH PHƯƠNG