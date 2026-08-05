Sáng 5-8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 , Bộ Ngoại giao tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, sáng 5-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Clip Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành ngoại giao tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.

Theo đó, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân phải chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước.

Ngành ngoại giao cần chủ động đẩy mạnh kết nối, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên hiện nay như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ, lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, sáng 5-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cần không ngừng nâng tầm công tác đối ngoại Đảng; tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ; mở rộng không gian quan hệ đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam.

Ngành ngoại giao tiếp tục chú trọng đổi mới, triển khai linh hoạt, hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trọng tâm là gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị, đào tạo cán bộ, ký kết thỏa thuận hợp tác, cơ chế “đường dây nóng”, đặc phái viên, diễn đàn đa phương mà Đảng Cộng sản Việt Nam là thành viên; tổ chức triển khai tốt và phát huy hơn nữa vai trò định hướng chiến lược hoạt động đối ngoại cấp cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các ban đảng, cơ quan của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy.

Với công tác đối ngoại nhân dân, đồng chí yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ giao lưu hữu nghị, vận động sang “gắn kết lợi ích", kiến tạo không gian hợp tác bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Cụ thể, ngành ngoại giao cần phát huy vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gắn đối ngoại nhân dân với hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, thực tiễn tại nhiều nước, đặc biệt ở châu Phi, kênh đối ngoại Đảng đã góp phần mở đường, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Tại nhiều quốc gia, hệ thống lãnh đạo của các đảng cầm quyền có vai trò quyết định trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách, do đó, việc tăng cường quan hệ trên kênh Đảng không chỉ góp phần củng cố quan hệ chính trị mà còn tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác.

BÍCH QUYÊN - HÀ NGUYỄN