Đánh giá cao và chúc mừng Đại sứ Tan Yang Thai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Malaysia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Malaysia; mong muốn không ngừng vun đắp đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, với tầm vóc và nội hàm toàn diện hơn, sâu rộng hơn cả về song phương và đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai, ngày 5-8. Ảnh: TTXVN

Điểm lại một số thành quả quan trọng của quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Tan Yang Thai tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển năng động; hợp tác chính trị tin cậy, gần gũi, duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Malaysia phát triển mạnh mẽ, kim ngạch thương mại 6 tháng đầu năm đạt 10,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Malaysia tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong ASEAN và xếp thứ 10 trên 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong phát triển như kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối năng lượng, điện và đều là quốc gia biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, hợp tác biển; khuyến khích tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng; thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Tan Yang Thai bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Malaysia sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy ASEAN đoàn kết, phát triển; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp như hiện nay.

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