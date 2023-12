Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu bình ổn thị trường để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán 2024

Trong chỉ thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, các điểm bán hàng bình ổn giá.

Đồng thời, Sở Công thương cũng chủ trì, phối hợp Sở VH-TT, Sở GTVT, Công an TP Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức chu đáo, an toàn các hội chợ xuân, chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán bảo đảm quy định về an toàn phòng chống dịch, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Chợ hoa Tết truyền thống tại phố Hàng Lược, Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận tải, giá tàu, vé xe theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.

Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp tết. Đồng thời tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đỗ, dừng phương tiện không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chở quá tải, quá số người quy định; xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, sai phép, thực hiện sai quy định về giá dịch vụ, vi phạm lòng đường, lề đường. Dừng cấp phép (đào hè, đường) và dừng thi công từ ngày 16-1-2024 (tức ngày 6 tháng Chạp) đến hết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện các biện pháp đảm bảo cho nhân dân Thủ đô vui đón tết

Sở LĐTB-XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng, hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch tặng quà tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em, đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong chỉ thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui tết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày tết từ ngày 9-2-2024 (tức ngày 30 tháng Chạp) đến ngày 22-2-2024 (tức ngày 13 tháng Giêng).

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội đã họp giao ban Quý 4-2023 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về công tác chuẩn bị đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tại cuộc họp, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở LĐTB-XH cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố dự kiến dành hơn 1 triệu suất quà tặng các đối tượng, tổ chức, cá nhân tiêu biểu với tổng kinh phí hơn 552 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ 7.000 phiếu mua hàng tặng đoàn viên, người lao động khó khăn, mỗi phiếu giá trị 500.000 đồng. Thành phố cũng sẽ dành 1,9 tỷ đồng hỗ trợ vé xe đưa công nhân về quê đón tết và đón quay trở lại làm việc.

NGUYỄN QUỐC