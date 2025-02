Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Tập trung các giải pháp tăng trưởng hai con số

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Cường chủ trì phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kinh tế đạt nhiều kết quả khởi sắc

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận xét, thời gian qua, TPHCM tiếp tục phát triển khá toàn diện, đóng góp lớn và giữ cực tăng trưởng của cả nước. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, khó khăn, liên quan hạ tầng, các điểm nghẽn thu hút nhà đầu tư; tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng so với tháng 1 là một vấn đề rất đáng lo ngại.

Phân tích những tồn tại, khó khăn, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý nhiệm vụ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10% là rất nặng nề khi thành phố vừa tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận đưa ra các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa thành phố phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục giữ cực tăng trưởng của cả nước. Trong đó, cần tập trung các giải pháp phát triển hạ tầng, giải quyết các điểm nghẽn thu hút nhà đầu tư, tạo nguồn lực để TPHCM phát triển hai con số trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho hay, TPHCM đã tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, hoàn thành tinh gọn, sắp xếp bộ máy đúng yêu cầu và tiến độ đề ra của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Tình hình kinh tế đạt nhiều kết quả khởi sắc. Tính chung 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 19,17%; doanh thu du lịch tăng 30,2%; khách quốc tế tăng 15,7%; khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 18,9%. Tổng dư nợ tín dụng tăng 13,16%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,09%; thu hút FDI tăng 87,1%; thu ngân sách tăng 7,1%.

Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các hoạt động lễ hội, sự kiện mừng xuân Ất Tỵ 2025 đã được thiết kế, chuẩn bị chu đáo, đáp ứng và phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục được chú trọng triển khai.

Các hoạt động xây dựng kinh tế số, xã hội số tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, còn một số vấn đề cần lưu ý. Đó là, mặc dù tổng vốn đăng ký mới và bổ sung trong 2 tháng đầu năm tăng 22,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên số doanh nghiệp thành lập mới giảm 37,6% về số lượng, giảm 47,9% về vốn đăng ký; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ người dân bị xử phạt vi phạm giao thông do vi phạm nồng độ cồn còn cao.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

UBND TPHCM đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong tháng 3. Trong đó, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHCM, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức theo quy định của Trung ương. Trình HĐND TPHCM ban hành nghị quyết về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TPHCM năm 2025.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quyết định về ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2025. Khẩn trương hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng; điều chỉnh quy hoạch liên quan làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo phương châm thi công “3 ca, 4 kíp”, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để bảo đảm lực lượng làm việc thường xuyên, liên tục nhằm rút ngắn thời gian thi công những vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình. Đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện triển khai dời nhà trên và ven các tuyến kênh rạch. Đặc biệt là 3 dự án thuộc nhóm I và 14 dự án thuộc nhóm II. Tiếp tục theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện di dời nhà trên và ven kênh rạch giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

